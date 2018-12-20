Проезд в омских маршрутках будет 27-28 рублей

Повышение цен на проезд – больная тема для горожан. С 1 января билет в омских автобусах, трамваях и троллейбусах при наличном расчете будет стоить 30 рублей. При электронных способах оплаты проехать удастся за 25 рублей. И если с муниципальным транспортом все более менее понятно, то сколько будет стоить проезд в маршрутках с нового года, до конца непонятно.

Накануне, кстати, РЭК утвердила тарифы для частных перевозчиков. Максимальную стоимость билета им установили в районе 25 – 28 рублей. Но это касается лишь малого количества маршруток, которые работают в городе по регулируемым маршрутам. Большая же часть предпринимателей возит пассажиров по нерегулируемым РЭК тарифам, то есть могут устанавливать стоимость билета по своему усмотрению. Но с апреля департамент транспорта переведет почти всех частников как раз на регулируемые тарифы. В связи с этим «Комсомолка» спросила у одного из крупнейших частных перевозчиков, чего ждать пассажирам с 1 января.

- С нового года ничего не изменится, думаю. Лично я до 9 января не собираюсь менять цену билета в 25 рублей, – говорит директор ООО «Безопасный город» Иван Меняйлов. – Повышать, наверное, будем с первых рабочих дней. Скорее всего, проезд сделаем по 27-28 рублей. Думаю, другие перевозчики остановятся на этой же цифре.

По словам Меняйлова, проблемы для пассажиров могут начаться весной. Напомним, в мэрии готовят транспортную реформу. Платить перевозчикам теперь начнут не за количество перевезенных людей, а за пройденный машинами километраж. При этом частников не устраивают условия и расценки. Многие считают, что не смогут зарабатывать после транспортной реформы. Власти объявили 7 аукционов на перевозку пассажиров на общую сумму почти в 2 млрд. рублей. Но никто на них из коммерсантов не заявился.

- Перевозчики бойкотируют их, потому что нам это невыгодно. Я, например, если условия не изменятся весной, просто продам все свои машины и уйду из этого бизнеса. Может так получиться, что весной людей будет просто некому возить, – многозначительно говорит предприниматель.

В последние дни многие пассажиры говорят, что водители предупреждают: что с 1 января омичи узнают, каково это – ездить без маршруток. Горожане поговаривают о забастовке.

- Не думаю, что будут какие-то акции перевозчиков. У нас рынок разрозненный, слишком много собственников, - сказал Иван Меняйлов.