Стала известна судьба «Арены-Омск» и когда «Авангард» вернется из Балашихи

В последние дни разговоры о том, что Омск наравне с Новосибирском может принять молодежный чемпионат по хоккею в 2023 году не утихают. Однако есть одна большая проблема - у города нет достойного стадиона, где можно было бы проводить матчи такого уровня. "Арена-Омск" находится в плачевном состоянии. Из-за этого "Авангард" выступает в Балашихе.

Накануне в Омск прибыл глава Федерации Хоккея России Владислав Третьяк, чтобы обсудить подготовку города к чемпионату мира. Во время его разговора с губернатором Бурковым стало известна судьба арены и "Авангарда".

Во-первых, сноситься спорткомплекс не будет. Работы на здании займут несколько лет. Расходы на себя возьмет "Газпром". Сколько это будет стоить, пока непонятно.

- Сейчас речь идет о реконструкции «Арены Омск». Возможно, с расширением зрительских мест. Мы с Алексеем Борисовичем Миллером обсуждали эту тему, - сказал на встрече с Третьяком губернатор.

Стало известно и когда "Авангард" вернется в Омск. Случится это еще нескоро. Ближайшие годы "ястребы" осядут в Балашихе.

- По срокам: вероятнее всего, что гарантированно в 2022 году зимний сезон команды пройдет у нас в Омске. Но мы надеемся, что это может произойти раньше: уже в 2021 году в сентябре «Авангард» может начать сезон на своем поле, - подчеркнул Бурков.