2018-12-18T08:39:51+03:00
Общество

«Бурков в сложной ситуации, но мне назначения понятны»: Омский политолог - о перестановках в обправительстве

Александр Бурков уже 3 месяца не может сформировать новое правительство
Станислав МУХИН
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Фото: yandex.ru/mapsФото: yandex.ru/maps
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3 месяца прошло с победы главы региона Александра Буркова на выборах в Омской области. С тех пор все руководители правительства работают с приставкой и. о. Все это время губернатор не может сформировать новую команду. Александр Бурков не скрывает проблему. В ноябре он признавался: в регионе действительно есть проблема с кадрами.

- Где профессионалов брать? Я неоднократно собирал отраслевиков - просил их предложить кандидатуры. Никто не готов идти, и быстро эту ситуацию не изменишь, - сетовал месяц назад губернатор.

В выходные стало известно о целой серии отставок в областном правительстве. Обновлять команду Александр Бурков, видимо, решил с заместителей. Сразу пятеро вице-губернаторов лишились своих должностей: Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Игорь Бондарев, Борис Смольников и Андрей Стороженко, занимавший пост главы здравоохранения. Его место занял заместитель Дмитрий Вьюшков. Такие же перестановки произошли и в министерстве имущественных отношений: должность отправленного в отставку Смольникова получил его зам Евгений Козлов.

Выросли до вице-губернаторов и четверо руководителей ведомств в правительстве. Речь о министре образования Татьяне Дерновой, главе минсоцтруда Владимире Куприянове, министре строительства Антоне Заеве, и начальнике управления по внутренней политике Михаиле Каракозе.

- Вновь назначенные приступают к своим обязанностям с 18 декабря. До 31 марта 2019 года Александр Бурков сформирует новую структуру правительства. Будут перераспределены полномочия и функционал между министерствами, а также в ближайшее время у заместителей председателя изменят курируемые сферы. Исходя из видения новой структуры, Александр Бурков сформировал новый кабинет министров. И в нем он увидел не всех действующих до этого момента руководителей органов власти, - прокомментировали кадровые перестановки в пресс-службе омского правительства.

По информации «Комсомолки», всем уволенным зампредам уже подыскали теплые места, но отставка для них стала полной неожиданностью.

- В пятницу губернатор вызывал на консультации всех зампредов по одному. Рассказывал о своем видении новой структуры правительства. По его словам, меня он там не видит. Хотя у меня нет ни одного замечания, ни одного взыскания. Я честно выполняла свою работу. Конечно, это решение стало неожиданностью, - призналась «Комсомолке» Татьяна Вижевитова. - К тому же, признаюсь, что я рассчитывала доработать до пенсии - мне не хватило всего 3 месяцев. Тогда бы я могла получать пенсию в районе 20 - 22 тысяч вместо обычной в 10 - 12. Я честно сказала об этом Александру Леонидовичу и спросила, может, вопрос как-то решится? Губернатор ответил: «Я подумаю». Но никаких предложений о работе мне пока не поступало, документов об отставке, кстати, я тоже не получила. Если бы меня предупредили заранее - я бы нашла какую-то работу. Сидеть дома вообще не в моих принципах.

ОФИЦИАЛЬНО

«Губернатор не может постоянно перетягивать людей из Екатеринбурга, это вызовет ревность местных элит»

Политолог Владимир РАДУЛ:

- Александр Бурков с точки зрения кадровой политики в сложной ситуации. С одной стороны, он не может постоянно перетягивать в правительство людей из Екатеринбурга. Это вызовет ревность местных элит: дескать, почему ты не берешь омских? С другой стороны, и среди омичей есть много профессионалов, в отношении которых ведется противодействие. Многие заинтересованы в том, чтобы тот или иной спец не попал в команду губернатора. После последних перестановок у меня нет ощущения, что мы не увидели свежей крови. Бурков проработал с этими людьми больше года - наверное, ему виднее. Те же Куприянов и Дернова отлично знают свои сферы и заслуженно получили повышения до зампредов. К тому же к этим чиновникам нет претензий ни у силовиков, ни у общества. Они не засвечивались в крупных скандалах. Каракоз, по моему мнению, вообще давно перерос свою должность. Мне понятны эти назначения.

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