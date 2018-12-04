Новый год 2018-2019 в Омске: программа мероприятий, где встретить и куда сходить
В преддверии новогодних праздников и каникул в Омске появилась программа мероприятий 2018-2019. В мэрии города опубликовали интерактивную карту, где можно посмотреть список всех новогодних и рождественских мероприятий в городе. На карте указаны все городские и окружные праздники, а также спортивные события. У каждого мероприятия указано описание и стоимость билетов, если мероприятие платное.
Посмотреть постоянно обновляющуюся информацию на карте можно по ссылке. Мы собрали афишу самых интересных и массовых мероприятий.
II Городской слет «Дед Мороз — 2018»
15 декабря, 16:00
Сквер имени Дзержинского
Деды Морозы, Снегурочки и другие сказочные персонажи со всего города будут выступать на сцене и играть с детворой, а жюри определит лучших новогодних артистов!
Сказочные приключения в новогоднем тереме
17–28 декабря, 11:00, 14:00, 17:00
Бульвар Мартынова, 6
Старинные детские забавы и хороводы, конкурсы и загадки, мастер-класс по созданию новогоднего украшения, чаепитие с пирогами и сладкий подарок в русских традициях. Стоимость билета — 450 рублей, группы до 25 человек.
Программа «Что под елкой спрятано?»
17–29 декабря, для групп
Музей имени М.А. Врубеля
Знакомство с традициями празднования Нового года в разных странах и мастер-класс по изготовлению новогоднего сувенира. Стоимость билета — 130 рублей, в группе не более 30 человек (1–11 классы).
Новогодние квесты на выставке «12 стульев из дворца»
17–29 декабря, для групп
Генерал-губернаторский дворец
Поиск новогодних атрибутов на выставке (2–6 классы) или экскурсия об истории новогоднего праздника с элементами квеста (7–11 классы). Стоимость билета — 50 рублей; путевки для всей группы — 150 рублей, в группе не более 30 человек.
Новогодний проект «Омская усадьба Деда Мороза»
23–30 декабря, 2–8 января, 11:00, 15:00
Городской музей «Искусство Омска», ул. Партизанская, 5а литера М
Открытие окружной елки «Фейерверк новогодних чудес»
26 декабря, 17:00
Советский парк ул. Андрианова, 3
Новогодняя программа «Лед и пламя» с элементами фаер-шоу и фейерверком
27 декабря, 18:00
СК «Красная Звезда» ул. Масленникова, 142
Торжественное открытие Главной городской елки
28 декабря, 17:00
Парк имени 30-летия ВЛКСМ ул. Масленникова, 136
Торжественное открытие городской елки
29 декабря, 17:00
Омская крепость ул. Партизанская, 5а
Новогодняя ночь у Главной городской елки
31 декабря, 23:00–3:00. Парк имени 30-летия ВЛКСМ
Омичей ждет праздничная программа, много музыки, хороводы и веселые конкурсы как для взрослых, так и для детей. Обычно каждый год после программы жителей развозят по домам специально подогнанные автобусы.
Игровые программы у Главной городской елки
1–8 января, 15:00–19:00
Парк имени 30-летия ВЛКСМ
XXVIII Рождественский полумарафон
7 января, 13:00
Соборная площадь
Лыжная гонка на призы Деда Мороза
30 декабря, 12:00
Советский парк
Турнир по хоккею «Рождественские забавы»
7 января, 15:30
Площадь праздников, ул. 21-я Амурская, 20Б
Городской культурно-спортивный праздник «Рождественские катания»
7 января, 16:00
Ледовые арены города