2018-12-04T15:47:36+03:00
Общество

Романтичный житель Омской области сделал предложение возлюбленной прямо со сцены театра

Девушка даже расплакалась от неожиданности
Анна МИКУЛА
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Фото: пресс-служба Северного драматического театраФото: пресс-служба Северного драматического театра
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Трогательная история произошла накануне в Северном драматическом театре. Пришедшие на премьеру люди смогли стать свидетелями увлекательных перипетий не только во время спектакля, но и после него. Сразу после того, как стихли овации, на сцену поднялся один из зрителей Евгений Ябруков и, волнуясь, пригласил выйти свою возлюбленную.

Потом он неожиданно достал коробочку с кольцом и встав на одно колено предложил выйти за него за муж.

- Оксана даже заплакала от эмоций, - рассказывает сибирский Ромео. - Она просто потеряла дар речи и только кивнула головой в знак согласия. Публика, конечно, очень положительно восприняла все происходящее - люди одобрительно кричали и аплодировали. Даже, когда мы обратно ехали машине, моя будущая жена еще долго не могла говорить - так ее поразило случившееся.

Фото: пресс-служба Северного драматического театра

Фото: пресс-служба Северного драматического театра

Как выяснилось, молодая пара специально приехала в Тару из Большеречья. Оксана поехала на спектакль «Похождения зубного врача» неслучайно - она тоже работает медиком, педиатром. На постановку они решили ехать вместе с коллегами, их повезли в театр группой. Новоиспеченный жених готовился к предстоящему событию заранее. За несколько дней до спектакля он договорился с театром, что будет делать предложение. Там ему ответили, что с удовольствием помогут.

- Когда узнал, что едем в театр, да еще и на постановку про врачей, решил, что вот он - тот самый момент, - объясняет Евгений. - В начале ноября исполнилось 5 лет с того дня, как мы познакомились. А произошло это на мой день рождения. Мы с парнями пошли гулять по улице и встретили ее. Несмотря на то, что мы оба родились и всю жизнь живем в Большеречье, раньше друг друга никогда не видели. А тут выяснилось, что она - одноклассница моего друга. Мы пригласили Оксану праздновать с нами. И я влюбился в нее с первого взгляда.

Пока пара только планирует будущее радостное событие, о дате и месте проведения они еще не задумывались. Но не исключают, что пригласят на свой праздник кого-нибудь из труппы театра, который стал для них счастливым.

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