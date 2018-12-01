Омский аэропорт назовут в честь героя войны Карбышева

Несколько недель жители голосовали за имя для омского аэропорта. Его сибиряки выбирали в рамках проекта "Великие имена России" Общественной палаты. Сначала в итоговом списке было 10 имен, из которых омичи должны были выбрать трех финалистов. Больше всего голосов набрали следующие варианты: актер Михаил Ульянов, авиаконструктор Андрей Туполев и герой войны и СССР наш земляк Дмитрий Карбышев.

Вариант с Егором Летовым, против которого выступил даже министр культуры РФ Владимир Мединский, в финал не прошел. Поклонники музыканта в сердцах даже обвиняли организанторов в нечестном голосовании. Однако они заявили, что Летов набрал всего лишь 6% голосов.

Во время финального голосования Дмитрий Карбышев с первых дней взял лидерство и оторвался от своих конкурентов. Несколько недель он уверенно шел впереди. Вчера, 30 ноября, финальное голосование за имя омскому аэропорту закончилось. В конце дня уверенно лидировал Дмитрий Карбышев с результатом 40%. За этот вариант высказались более 70 тысяч сибиряков. Туполев и Ульянова набрали почти одинаковый процент голосов - 31% и 29% соответственно. Это значит, что аэропорт Омска назовут в честь Карбышева. Победителя объявят уже 5 декабря.