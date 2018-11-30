Стали известны дороги, которые отремонтируют в Омске 2019 году
На сегодняшней пресс-конференции директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска» Владимир Казимиров озвучил перечень дорог, которые будут ремонтировать в следующем году. По программе «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок 17 улиц города (подробнее см. "На заметку"). На них будет проводиться ремонт не только дорожного покрытия, но и ливневой канализации, замена бордюров и дорожных ограждений.
В Омской области отремонтируют дороги Называевск — Тюкалинск, Тюкалинск — Большие Уки, Омск — Нововаршавка, Омск — Тара, Омск — Муромцево (в районе села Серебряное).
Отметим, что в прошлом году в городе отремонтировали 42 дороги города. В этом году число сократилось в два раза по причине большей протяженности дорог и более масштабными планами. Например, большие затраты потребует улица Масленникова.
НА ЗАМЕТКУ
Какие магистрали приведут в порядок в 2019 году?
- Ленинградская площадь;
- 70 лет Октября от Енисейской до Конева;
- Енисейская;
- Пушкинский и Черлакский тракты;
- 3-я Енисейская.
- Конева;
- 10 лет Октября от Думской до Лескова;
- Герцена до 36-й Северной;
- Гагарина;
- Лермонтова от Богдана Хмельницкого до 3-го Разъезда;
- Объездная дорога у Чукреевки;
- Транссибирская;
- Кондратюка;
- 3-й Разъезд;
- дорога до поселка Большие Поля;