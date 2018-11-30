2018-11-30T12:58:58+03:00
Общество

Стали известны дороги, которые отремонтируют в Омске 2019 году

В городе отремонтируют 17 магистралей [Список]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Стали известны дороги, которые отремонтируют в Омске 2019 годуСтали известны дороги, которые отремонтируют в Омске 2019 годуФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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На сегодняшней пресс-конференции директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска» Владимир Казимиров озвучил перечень дорог, которые будут ремонтировать в следующем году. По программе «Безопасные и качественные дороги» приведут в порядок 17 улиц города (подробнее см. "На заметку"). На них будет проводиться ремонт не только дорожного покрытия, но и ливневой канализации, замена бордюров и дорожных ограждений.

В Омской области отремонтируют дороги НазываевскТюкалинск, Тюкалинск — Большие Уки, Омск — Нововаршавка, Омск — Тара, Омск — Муромцево (в районе села Серебряное).

Отметим, что в прошлом году в городе отремонтировали 42 дороги города. В этом году число сократилось в два раза по причине большей протяженности дорог и более масштабными планами. Например, большие затраты потребует улица Масленникова.

НА ЗАМЕТКУ

Какие магистрали приведут в порядок в 2019 году?

- Ленинградская площадь;

- 70 лет Октября от Енисейской до Конева;

- Енисейская;

- Пушкинский и Черлакский тракты;

- 3-я Енисейская.

- Конева;

- 10 лет Октября от Думской до Лескова;

- Герцена до 36-й Северной;

- Гагарина;

- Лермонтова от Богдана Хмельницкого до 3-го Разъезда;

- Объездная дорога у Чукреевки;

- Транссибирская;

- Кондратюка;

- 3-й Разъезд;

- дорога до поселка Большие Поля;

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