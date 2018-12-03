2018-12-03T15:09:58+03:00
Общество

Аналитики подсчитали, сколько на самом деле получают омичи

Наш регион оказался в середине рейтинга
Анна МИКУЛА
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Аналитики выяснили, сколько зарабатывают омичи.Аналитики выяснили, сколько зарабатывают омичи.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Агентство РИА «Рейтинг» выясняло, сколько получают жители разных регионов страны. Учитывалось процентное соотношение людей, получающих более 100 тысяч рублей в месяц. В первой тройке предсказуемо оказались самые северные округа - Ямало-Ненецкий, Чукотский и Ненецкий. Там высокие зарплаты объясняются надбавками за суровые климатические условия и дороговизной продуктов.

В аутсайдерах Псковская область, Кабардино-Балкария и Адыгея - места с 83 по 85-е соответственно.

Омская область оказалась в середине списка - на 46-м месте. По оценкам аналитиков, более половины жителей нашего региона получают зарплату в диапазоне от 14 до 34 тысяч. Средняя зарплата составляет 27 тысяч рублей. Эта цифра, кстати, ближе к реальности - она на 20 процентов ниже, чем по официальным данным Омскстата, где уверены, что средняя зарплата в регионе достигла 35 тысяч рублей.

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