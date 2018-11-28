2018-11-28T14:00:47+03:00
Общество

Ледяные и снежные городки 2018-2019 в Омске: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и лыжах

Мы собрали актуальную информацию о местах зимнего отдыха
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Ледяные и снежные городки 2018-2019 в ОмскеЛедяные и снежные городки 2018-2019 в ОмскеФото: Михаил ФРОЛОВ
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С наступлением зимнего сезона самый долгожданный момент – это открытие ледовых городков и мест, где можно покататься на коньках, лыжах и тюбингах. Зимний сезон 2018-2019 в Омске уже открыт. У нас начинают строить ледовые городки, горки, обустраивают места для катания на лыжах, тюбингах и коньках. «Комсомолка» собрала все места для зимнего отдыха. У нас в городе можно как активно провести время на лыжах и коньках, покататься с горок и на тюбингах, так и просто погулять и посмотреть на ледовые скульптуры изо льда и снега.

Советский парк

Адрес: ул. Андрианова, 3

В парке традиционно построят ледовый городок, который откроют для посетителей во второй половине декабря. Также в парке в этом году появится необычный аттракцион «Бублик-кросс» - это своеобразная карусель с ватрушками, вращающимися по кругу.

В парке также можно будет покататься на тюбингах и горках. Там проложат лыжню и организуют прокат лыж. Также в парке впервые зальют большой каток на 280 человек.

Парк имени 30-летия ВЛКСМ

Адрес: ул. Масленникова, 136

В парке откроется ледовый городок, также там установят главную елку города. Главными ледовыми фигурами изо льда станут Дед Мороз и Снегурочка.

В парке уже работает каток под открытым небом, он построен в виде лабиринта. Коньки можно взять на прокат или прийти со своими.

Как и в Советском парке, здесь появится аттракцион «Бублик-кросс», будет проложена лыжня.

Катание на тюбингах Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Катание на тюбингахФото: Олег РУКАВИЦЫН

Парк Зеленый остров

Адрес: ул. Старозагородная Роща, 10/1

В парке зальют каток и построят ледовый городок. Также здесь можно покататься на тюбингах и лыжах.

Историко-культурный комплекс «Омская крепость»

Адрес: Партизанская ул., 5

Здесь установят большое ледовое панно «Три поросенка» и построят 5 горок (4 горки высотой 1,6 метра и одна высотой 2,5 метра). Все работы будут завершены к 23 декабря.

Также здесь установят огромную елку, где будут проходить праздники для детей.

Сноупарк «Крутая горка»

Адрес: пос. Крутая горка, ул. Полтавцева, 2/1,

В парке организован тюбинг на спусках с двумя трассами. На трассах в сноупарке внушительный 15-метровый перепад высот, который равен примерно высоте пятиэтажки, скорость спуска человека может доходить до 70 километров в час. Можно брать на прокат лыжи, коньки, тюбинги и сноуборды. Также там можно арендовать номер в гостинице и теплое место для пикника.

База отдыха «Серебряный бор»

Адрес: д. Подгородка, Молодежный переулок 2.

Кроме десятиметровой горки, где катаются на тюбингах, на территории есть лыжная трасса, каток, можно также покататься на лошадях. Все оборудование можно взять напрокат. База также предоставляет номера для проживания и места для пикников.

Актуальная информация о местах зимнего отдыха Фото: Евгения ГУСЕВА

Актуальная информация о местах зимнего отдыхаФото: Евгения ГУСЕВА

База отдыха «Политотдел»

Адрес: Любинский район, пос. Политотдел, Курортная, 12

Здесь можно покататься на тюбингах и горках. Есть лыжная трасса и каток, а также прокат оборудования.

На базе можно снять номер, беседки для барбекю и воспользоваться аквапарком.

База отдыха «Сказка»

Адрес: п. Чернолучье, ул. Курортная, д. 1а

Зимний сезон здесь будет открыт с 1 декабря. Для посетителей зальют каток, организуют прокат лыж. Также можно будут покататься на тюбингах и с горок. Также там имеется аквапарк и места для пикников. Для более комфортного отдыха с семьей можно снять номер в гостинице.

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