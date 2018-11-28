Окончательно стало известно, сколько омичи будут платить за проезд с 1 января

Только что депутаты омского городского совета приняли решение о повышении стоимости проезда. Весь последний месяц власти планомерно готовили жителей к тому, что с 1 января 2019 года билет в автобусах и маршрутках будет стоить от 25 до 30 рублей. Причем 30 рублей придется отдавать тому, кто решит рассчитаться наличными. По банковской карточке или проездному поездка обойдется в 25 рублей.

Власти, кстати, не скрывают, что Омск ждет настоящая транспортная реформа. В следующем году автобусы и маршрутки оборудуют специальными терминалами для оплаты проезда. В долгосрочных планах чиновников вообще отказаться от кондукторов в общественном транспорте. Все деньги с билетов даже в маршрутках после рассчета пассажиров электронным способом пойдут департаменту. А уже потом чиновники планируют возвращать их предпринимателям. Причем не по числу перевезенных пассажиров, а по количество пройденных микроавтобусами километров. Система настолько сложная и запутанная, что понимания нет даже у самих частных перевозчиков. "Комсомолка" в ближайших материалах обязательно подробно расскажет о подводных камнях этой системы.

Так администрация стремится замотивировать пассажиров расплачиваться электронным способом, чтобы власти могли видеть пассажиропоток в том числе и частных перевозчиков. Соответственно, тогда маршрутчики станут платить больше налогов в бюджет. Сейчас же невозможно отследить, сколько людей перевозят предприниматели.

Чиновники необходимость повышения стоимости проезда объясняли нехваткой денег в бюджете. Реальные затраты на одну поездку у транспортников составляют 35-38 рублей. Разницу между этой суммой и ценой билета доплачивали из городского бюджета. Если оставлять проезд на уровне 22 рублей, мэрии нужно было экстренно решать, где взять почти 1 миллиард в год на погашение межтарифной разницы.

Омичи надеялись, что власти смогут что-то придумать, прежде чем повышать стоимость билета сразу на 8 рублей. Но, как уже и высказывалась мэр города Оксана Фадина, "чудес не бывает" (подробнее см. "Сказано"). Губернатор Александр Бурков тоже согласился с необходимостью повышения проезда, но заявил о сохранении всех льгот (подробнее см. "Из первых уст"). Поэтому депутаты горсовета с подачи мэрии приняли решение о новых расценках. С 1 января 2019 года билет в маршрутках и автобусах обойдется пассажирам в 30 рублей, если они захотят рассчитаться наличными. Электронные способы оплаты билета позволят проехать в транспорте за 25 рублей. Не смог повлиять на решение депутатов и пикет против повышения стоимости проезда, который устроили под окнами горсовета за несколько минут до начала судьбоносного заседания.

СКАЗАНО

"Мы не перекладываем бремя на жителей, мы занимаемся оптимизацией"

Мэр Оксана ФАДИНА:

– Тариф нужно менять. Второй момент - это городской бюджет и то, что с ним было, когда тариф не менялся. Есть межбюджетная разница – давайте ее платить из бюджета, но чудес не бывает! Мы не перекладываем бремя ответственности на жителей, мы занимаемся оптимизацией – купили автобусы, меняем пропорцию пассажиропотока. Я бы хотела акцентировать внимание, что 30 рублей – это предельный размер за наличный расчет. Мы боремся с нелегальным оборотом средств, хотим видеть денежный поток. Все, кто работает легально, обладают терминалами и готовы возить за безналичный расчет. Эта история лишь мотивирует. Жители тоже будут говорить, а почему вы не показываете выручку, не возите за безналичный расчет. Это тонкий намек на странные обстоятельства.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

"Я понимаю аргументы городской администрации"

Губернатор Александр БУРКОВ:

- Я разделяю обеспокоенность мэрии сложившейся ситуацией в транспортной сфере. Мы понимаем экономические аргументы городской администрации. Но я обращаю особое внимание мэрии и депутатов горсовета на обязательность сохранения всех льгот на проезд для социально незащищенных категорий граждан: пенсионеров, школьников, студентов. Это остается на моем личном контроле.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

Как менялась цена билета в автобусе?

- До 1 августа 2012-го - 10 руб.

- с 1 августа 2012-го - 12 руб.

- с 22 января 2013-го - 16 руб.

- с 1 июля 2013-го - 18 руб.

- с 1 апреля 2016-го - 22 руб.

- с 1 января 2019-го – 30 руб.

А КАК У НИХ?

Сколько рублей будет стоить проезд с 1 января у соседей?

√ Барнаул: маршрутки – 25, автобусы – 23;

√ Новосибирск: маршрутки от 25 до 30, автобусы – 22;

√ Тюмень: 26 рублей;

√ Кемерово: – от 20 до 22;

√ Омск: от 25 до 30.