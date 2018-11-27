Сибиряку, угрожавшему всем рассказать, что бывшая болеет ВИЧ, грозит штраф в 3 миллиона

Необычное уголовное дело завели в городе Тара Омской области. Местный житель повел себя совсем не по-джентельменски. Он решил отомстить свой бывшей сожительнице после расставания. Сибиряк стал распространять слухи о ней, рассказали в пресс-службе полиции.

Как выяснилось, у мужчины обнаружили ВИЧ, и он сразу подумал, что таким заболеванием его «наградила» бывшая 36-летняя сожительница.

Мужчина стал распространять слухи о своей бывшей по всем соцсетям. Он написал в местные группы во «Вконтакте» и «Одноклассниках» о том, что женщина, которая работает продавцом в местном магазине, больна ВИЧ и заражает всех вокруг. Мужчина намеренно распространял слухи, хотя, как позже выяснилось, он знал, что его бывшая ВИЧ не больна. Мужчина не постеснялся написать даже 13-летней дочери женщины.

Переписка женщиныФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Переписка женщиныФото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Судя по переписке, женщина не особо реагировала на сообщения своего бывшего, как бы он не пытался ее разозлить. Написав ему: «Делай, что хочешь», женщина пошла в полицию. Наличие заболевания у женщины не подтвердилось, поэтому на мужчину завели уголовное дело по статье «Клевета». Сейчас ему грозит штраф до 3 миллионов рублей или обязательные работы до 400 часов.