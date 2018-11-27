2018-11-27T11:27:04+03:00
Общество

Подростка, отжимавшего грязные тряпки в чай в омской столовой, переведут в другую школу

Девочка уже ходит в школу и хвалит еду в столовой
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Мама Маши и подросток. отжимающий в чай тряпкиМама Маши и подросток. отжимающий в чай тряпкиФото: vk.com
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Не утихают страсти вокруг Марьяновской школы №1. Старшеклассники во время дежурства в столовой сняли омерзительное видео. Там они протирают мебель и люстры, а потом отжимают тряпки в чай и еду, предназначенную для детей помладше. На ролике подростки матерятся и смеются, видя как 9-летняя Маша ест из тарелок, куда они только что отжимали тряпки. После этой истории девочке стало плохо. Она несколько дней отказывалась ходить в школу из-за боязни насмешек.

В школе утверждают: видео смонтировано. В реальности никто ничего не добавлял детям в еду. Сейчас с Машей все в порядке. Ей прошлось пройти психолога. Такое бывает редко, но одноклассники девочки хорошо приняли девочку после всей этой истории.

- Дочку в школе встретили дружелюбно. Было видно, что с одноклассниками поработали педагоги. Но ученики все равно не удержались и спросили, она ли это была на видео. Что поделаешь, это дети, - говорит мама девочки Ольга Радько.

Сейчас после шумихи в школьной столовой заменили всю посуду, сейчас даже ищут дополнительного работника, который будет сам накрывать на столы. Школьникам больше этого делать не дают. Ученики, по словам Ольги Радько, уже заметили, что еда стала вкуснее.

А вот подростка-хулигана на ролике пока наказать не удалось. Родители увезли его в реабилитационный центр:

- Мама мальчика быстро свезла его в соседний район в реабилитационный центр. Там ему якобы сказали, что то он нуждается в психологической поддержке, - рассказала мама Маши. - Героя этого видео обещают перевести в другую школу. Но там старшеклассники устроили бунт и сказали, что им такой кадр не нужен!

Кстати, девочка, снимавшая все на видео, по-прежнему ходит на уроки и вины не признает. Она считает, что правильно сделала, выложив этот ролик.

Ольге Радько же сейчас в соцсетях поступают угрозы и обвинения в том, что она хочет получить денег с родителей школьников.

- Скорее всего, пишут родители этих подростков. Но я все равно буду подавать в суд, чтобы старшеклассников наказали за их поступок. Я обираюсь доказать, что видео не постановочное, как утверждают в администрации школы, - сказала мама Маши Ольга Радько.

Столовая в Марьяновской школе.

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