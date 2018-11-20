2018-11-20T09:26:11+03:00
Общество

Новогодние елки-2018 в Омске: Куда сводить ребенка на зимних каникулах

«Комсомолка» собрала афишу из новогодних елок, которые ждут детей на праздники.
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
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Новогодние елки-2018 в Омске: Куда сводить ребенка на зимних каникулахНовогодние елки-2018 в Омске: Куда сводить ребенка на зимних каникулахФото: Евгения ГУСЕВА
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За месяц до новогодних праздников на спектакли и елки уже почти не осталось билетов. Поэтому омичам следует быстрее определиться, как развлечь своих детей на каникулах. «Комсомолка» рассказывает, какие представления предлагают малышам на праздники и где пройдут лучшие новогодние елки-2018 в Омске.

«АРЛЕКИН»

Что?

В театре кукол на каникулах предлагают сразу 7 спектаклей для ребятишек любых возрастов. Выбрать действительно есть из чего: «Белая-белая сказка» для детей в возрасте 2-4 года, «Топтыжка и Чернохвостик»(2-4 года), «Приключения снежных человечков»(3-4 года), «Двенадцать месяцев»(от 5-ти лет), «Мороз Иванович»(от 5-ти лет), «Щелкунчик и мышиный король» (с 6-ти лет), «Новогодний вечер в «Арлекине»(с 12-ти лет). Причем рекомендуем приезжать заранее. Перед спектаклями для детей будут устраивать короткую новогоднюю программу с Дедом Морозом, конкурсами и хороводами вокруг елки.

Когда?

Спектакли пройдут 22-31 декабря и 2-9 января.

Билеты?

Стоимость в пределах 300-600 рублей.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕАТР

Что?

Здесь родители могут сводить малышей на несколько спектаклей, перед которыми также устроят хороводы вокруг елки и представление с Дедом Морозом и Снегурочкой. «Сон в зимнюю ночь» для детей с 12 лет, «Щелкунчик» и «Двенадцать месяцев» - с 6 лет, «Карнавальная ночь в Музыкальном» для детей с 12 лет.

Когда?

Спектакли и елки пройдут 20-31 декабря и 2-9 января.

Билеты?

Стоимость в пределах 350-500 рублей.

ТЮЗ

Что?

Омский театр для детей и молодежи (ТЮЗ) предлагает современный новогодний спектакль «Волк, рок-н-ролл и козлята». Его поставили по мотивам народной сказки «Волк и семеро козлят, но решили немного осовременнить. Омичей и их маленьких детей ждет живой звук в сопровождении инструментальной группы, а также представление у елки и новогодний спектакль

Когда?

Представление пройдет 22-30 января и 2-8 января.

Билеты?

Стоимость в пределах 300-500 рублей.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ

Что?

Концертный зал нашего города предлагает несколько спектаклей и представлений для детей разного возраста. «Время новогодних чудес» - Новогоднее представление по мотивам сказки Льюиса Кэрролла для детей от 4 лет с игровой программой в фойе за полчаса до начала. Покажут и «Новогодний переполох в стране сказок» - это музыкальное представление для детей 3-6 лет. Невероятные приключения сказочных героев и Дедушки Мороза в волшебной библиотеке.

Еще один спектакль «Елочка для лялечек»- это музыкальная игровая программа для самых маленьких. Дети помогут Дедушке Морозу наряжать елку, встречать на праздник Белочку, Зайчика и других лесных гостей.

Когда?

Спектакли пройдут 26-30 декабря и 3-7 января.

Билеты?

Стоимость от 250 до 700 рублей.

ДК «СИБИРЯК»

Что?

Там покажут спектакль «Захудалое королевство». Новогодняя сказка по мотивам сказки «Волшебные яблочки». Перед сказкой – игры, танцы и викторины с Дедом Морозом со Снегурочкой.

Когда?

Представление можно увидеть 22-23 и 30 декабря, 2-6 января.

Билеты?

Стоимость по 250 рублей

«Пятый театр»

Что?

В этом театре омичам покажут спектакль «Как-то раз под Новый Год» для детей от трех лет. Перед началом постановки маленьких зрителей традиционно ждет новогоднее представление с играми, танцами и хороводом с Дедом Морозом.

Когда?

Спектакли покажут 21-29 декабря.

Билеты?

Стоимость в пределах 350-380 рублей.

«Студия Ермолаевой»

Что?

Ребятишкам покажут «Бунт Бабы Яги» и «Новогодние приключения Колобка» - это спектакли для любого возраста. «Морозко»и«Чудесная елка»для детей с 6 лет.

Когда?

Представления организуют 30-31 декабря и 6-7 января.

Билеты?

Стоимость в пределах 100-400 рублей.

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