Комсомольский мост в Омске закроют на испытания

Вслед за приведенным в порядок Юбилейным мостом в Омске решили взяться и за Комсомольский. После спецобследования, результаты которого пришли 6 сентября, стало понятно, что объект 1953 года постройки довольно сильно изношен.

В ближайшее время на нем проведут испытания, чтобы окончательно понять выдержит ли конструкция еще какое-то время без ремонта или к работам надо приступать уже срочно.

- Мы специально выбрали для испытаний выходные - ночь с субботу на воскресенье - чтобы не создавать лишних проблем горожанам, - рассказала директор бюджетного учреждения «Эксплуатация объектов внешнего благоустройства» Галина Зурнаджан.

Мост будет закрыт с 20.00 1 декабря до 9.00 2 декабря - именно столько времени потребуется, чтобы установить, а потом убрать на перекрытом участке 60 временных дорожных знаков и провести сами испытания. Они будут состоять из двух частей - статический и динамической. Сначала заедут 16 груженых КамАЗов - каждый весом 25 тонн. Они простоят на мосту пять часов. Потом в течение 45 минут по конструкции будут ездить 4 грузовика.

Будут ли закрывать мост на ремонт после обследования, в омской мэрии пока сказать затрудняются. Также пока непонятна судьба и двух других омских «ветеранов» - Ленинградского и Комсомольского мостов.

- Оксана Николаевна (Фадина. - Прим. ред.) уже пообещала выделить деньги на замену деформационных швов на Ленинградском мосту. Что касается опоры, которая встревожила местных жителей, могу сказать - трещина там только поверхностная, в защитном покрытии. Как показало обследование, сама колонна не повреждена.