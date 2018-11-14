В Омске не будет аэропорта имени Летова

Весь октябрь и ноябрь горожане гадают, чье имя присвоят омскому аэропорту. Сибиряки чуть ли не активнее всех в стране включились в конкурс «Великие города России». И возможно, споры не были бы такими горячими, не появись в списках озвученных вариантов музыкант Егор Летов. Те, кто его предлагал, считают: это было бы красивым хулиганством. Противники же идеи говорят, что лидер группы «Гражданская Оборона» совсем не тот герой, именем которого нужно называть воздушные ворота в город.

Фамилия музыканта и впрямь выглядела инородно в компании писателя, Героя СССР, маршала и архиепископа (подробнее см. «Кстати»). Дал понять, что против этого варианта, и министр культуры РФ Владимир Мединский. Накануне он прилетел в Омск на открытие театра «Галерка», где и высказал свою позицию.

- При жизни называть аэропорт не стоит, - сказал министр.

- Так он же умер, - поправили чиновника журналисты.

- Я знаю... Это решение должно быть не раскалывающим, а объединяющим. У нас есть еще несколько таких предложений - назвать именами лидеров поп-групп и музыкантов... В любом случае решать людям, - попытался выйти из ситуации Мединский.

Ожесточенные споры сняли итоги полуфинального голосования. По его результатам нужно было выбрать всего лишь 3 имени, из которых потом и определят название аэропорта. В финальный список фамилия Летова, к сожалению сторонников этой идеи, не попала. По данным Общественной палаты, за него высказались только 6% омичей.

- На протяжении всего 2-го тура конкурса в Сети разворачивалась активная кампания в поддержку известного рок-музыканта Егора Летова - уроженца Омска. Однако в ходе опроса ВЦИОМ за рокера отдали свои голоса лишь около 6% респондентов, - говорится в сообщении на официальном сайте конкурса. - Как пояснил секретарь Общественной палаты, в таком результате нет ничего необычного: в опросе принимают участие и люди старшего поколения, и те, «кто не являются фанатами рок-музыки.

КСТАТИ

Из кого выбирали название?

1. Михаил Ульянов

2. Андрей Туполев

3. Дмитрий Карбышев

4. Егор Летов

5. Виктор Блинов

6. Сергей Манякин

7. Архиепископ Сильвестр

8. Дмитрий Язов

9. Роберт Рождественский

10. Михаил Врубель.

СКАЗАНО

«Разве будут служащие, усадившие брата в дурдом, летать в аэропорт его имени?!»

- Это было предрешено с самого начала фарса. Ну разве будут служащие организации, которая усадила Егора Летова в сумасшедший дом, летать в аэропорт его имени? Вот уж точно: «все идет по плану»! - написал брат музыканта Сергей Летов на своей страничке в Facebook. - Главный принцип сегодняшнего дня - холуйство. Просто привлекли внимание к «патриотической инициативе», а потом разрулили. В общем, далее - все по тексту песни: «все идет по плану», в том числе и про «вождей».