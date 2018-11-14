Омские маршрутчики теперь будут получать деньги не за пассажиров, а за километры

Уже в ближайшее время омскую транспортную систему ждут серьезные преобразования. В первую очередь это касается частных перевозчиков. Сейчас на 87 маршрутах они работают по нерегулируемому тарифу. Со следующего года их переведут на регулируемый. Это значит, что они должны будут отчитываться о доходах перед городом. Изменится и схема оплаты. Теперь маршрутчики будут получить деньги не за число перевезенных пассажиров, а за количество километров. Объясняют, что на такую меру пришлось пойти, чтобы перевозчики не выбирали только «выгодные» направления с большим пассажиропотоком.

То есть, теперь всю дневную выручку перевозчики должны перечислять в муниципалитет, а уже после оттуда через какое-то время будут получать деньги обратно.

Кроме того, теперь все маршрутки будут работать с ГЛОНАСС, чтобы можно было отследить передвижение машин. Каждого человека, вошедшего в салон, будут отмечать через ридер. Водителей обяжут выдавать пассажирам билеты. Кроме того, во всех видах транспорта будут принимать все виды проездных, также можно будет рассчитаться банковской картой. Стоимость проезда теперь, вероятно, и в муниципальном транспорте, и у частников станет 25 рублей.

Обо всех нововведениях рассказал сегодня, 14 ноября, депутатам Омского горсовета рассказал директор дептранспорта Александр Вялков. Впрочем, у законотворцев в связи с реформой транспортной системы возникло множество вопросов.

Например, депутат Андрей Ткачук предположил, что маршрутчики начнут возить людей бесплатно, раз им надо будет заботиться только о километраже.

Учитывая находчивость россиян, можно предположить, что не все гладко пройдет и с системой возврата денег. Вполне возможно, что водители просто не будут пробивать билеты, а деньги пассажиров за поездку начнут класть себе в карман. А потом еще и получать положенную компенсацию из городской казны.

Вероятно, с этим призваны бороться контролеры, которых решили снова вернуть в транспортные предприятия. Насколько хорошо они будут справляться с задачей, покажет практика.

Также непонятно, как вообще частники смогут работать с новой системой оплаты. Ведь заправляться им необходимо каждое утро, а деньги перевозчику будут перечислять только в конце месяца. Многим будет просто не на что заправить машины, и в перспективе это грозит транспортным коллапсом.

Одним словом, пока вопросов с новой транспортной системой, которую не слишком успешно пытаются преобразовать последние несколько лет, больше, чем ответов. Депутаты пришли к мнению, что она явно нуждается в существенных доработках.