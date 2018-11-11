В США ФБР задержала радиоведущего «Комсомолки» и бывшего директора «12 канала» в Омске

Сегодня стало известно, что аэропорту Вашингтона агенты ФБР задержали российского журналиста Александра Малькевича. В аэропорту США журналист не смог пройти таможенный контроль - к нему подошли агенты ФБР. Об этом сообщает официальный Твиттер посольства России.

Сам журналист родом из Санкт-Петербурга, но последний период его карьеры был связан с Омском. В нашем городе Малькевич известен тем, что некоторое время назад занимал должность генерального директора местной телекомпании «12 канал». Его он возглавлял с 2014 по 2018 год. После смены власти в регионе журналист покинул телеканал и уехал из Омска этим летом. Официально сейчас Малькевич является первым заместителем председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества. Также он является глдавным редактором издаия USA Really.

Сейчас посольство России в США выясняет все обстоятельства задержания известного журналиста и потребовало разъяснений у госдепартамента США. Связаться с Александром Малькевичем "Комсомолке" не удалось. Он пока недоступен для комментариев.

Из твиттера посольства России в США

По сообщению общественной палаты России, Малькевич приехал в США, чтобы стать иностранным наблюдателем на выборах губернатора в штате Мэриленд. Там он готовил материал о выборах в США "изнутри".

Не исключено, что задержание журналиста могло быть связано и с его работой на радио "Комсомольская правда". Вместе с коллегой Марией Берк Александр Малькевич ведет цикл общественно-политических радиопередач "Не валяй дурака, Америка". Лозунг программы звучит так: рассказываем, чем живут в США - говорим только правду, и ничего кроме правды.

Как вы выяснили, Малькевич прилетел в штаты как наблюдатель на промежуточных выборах в Конгресс. Он собирался в воскресенье вылететь в Париж, где проходят памятные мероприятия по случаю 100-летия окончания Первой Мировой войны. Но произошло задержание.

- Задержание произошло в аэропорту Вашингтона, незадолго до моего вылета в Париж. Ну, сильные ощущения, безусловно, когда ты идешь, сзади на плечо ложится рука, и строгий голос говорит: «Мистер, Малькевич»... потом тебя окружают люди, показывают удостоверения с буквами FBI, и приглашают следовать за ними», - рассказал журналист.

Малькевича продержали в закрытом помещении некоторое время. Скопировали всю информацию с электронных носителей журналиста. Параллельно его допросили и вручили письменное требование, чтобы в месячные сроки он зарегистрировался как иностранный агент в США.

Как нам стало известно, журналиста все-таки отпустили. Сейчас Александр Малькевич находится в Париже.