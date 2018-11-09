Под Омском погибает семья лебедей, вмерзших в озеро

Первой забила тревогу омичка Анна Ильченко. Девушка рассказывает, что семейство лебедей каждое лето прилетали на пруды рядом с садоводческими участками в районе 23-го километра Черлакского тракта. Но в этот год с ними приключилось несчастье.

- Отец недавно вернулся с дачи и рассказал, что лебеди вмерзли в лед и, видимо, скоро погибнут, если их не спасти, - со слезами рассказывает Анна. - Еще вечером они плавали, а сейчас пруд сковало морозом, и птицы вынуждены сидеть без движения и еды. Там кругом лисы бегают, мы боимся, что лебеди следующую ночь просто не переживут.

Как выяснилось, заложниками омского озера стала семья лебедей. Родители не смогли улететь из-за птенца со сломанным крылом. Оказалось, эти птицы очень привязаны не только друг к другу, но и к своим детям, и они просто не смогли оставить одного из них на верную смерть. Теперь они ждут помощи от людей.

- Я в отчаянии, - продолжает Анна. - Мы уже куда только не обращались. В МЧС дежурный сказал, что у них нет лицензии на спасение животных. В минприроде пообещали помочь с пристройством лебедей, если нам самим удастся спасти их. До орниторогов пока не можем довзониться, а счет идет на часы. Мы ведь даже не можем покормить этих птиц. Лед еще тонкий, а они находятся в самом центре пруда.