В центре Омска школьники с палками напали на медведя

СЕГОДНЯ 11:18 2018-11-05T11:17:58+03:00

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Необычную картину наблюдали прохожие в самом центре Омска. В районе остановки "Голубой огонек" и улицы Валииханова беззаботно раздавал листовки ивзвестного обувного магазина промоутер в костюме медведя. Как вдруг к нему подбежали трое школьников. Видео инцидента появилось в социальных сетях. Судя по ролику, подростки были настроены воинственно. В руках каждый держал палку. Школьники то и дело подходили к человеку в костюме Мишки и замахивались сзади на него палками.

Однако до удара на видео дело так и не дошло. Единственное, похоже, что останавливало подростков - это многочисленные прохожие на Проспекте Маркса. Люди ходили, в том числе, и с детьми. Однако ни один человек не сделал школьникам замечания. Молча наблюдал и снимал происходящее, и сам автор ролика. Чем все закончилось, так и осталось неизвестно.

Мнение комментаторов разделилось. Одни набросились на школьников с критикой, подытожив, что "хорошенькое" у нас подрастает поколение. Другие же логично заметили:

- Говорите про поколение, а люди, которые мимо ходят и даже не сделали замечание, это какое поколение? Видимо, с которого берет пример новое, - заметила одна из омичек.