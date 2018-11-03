2018-11-03T13:10:21+03:00
Общество

Омичи собирают помощь для многодетной семьи погорельцев

Находившемуся внутри 11-летнему мальчику удалось спастись, но дом и вещи сильно повредило огнем
Анна МИКУЛА
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Фото: личный архивФото: личный архив
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Гульбаршин Дюсенова одна воспитывает троих детей: сыновей 16 и 11 лет и 4-летнюю дочку. Большая и дружная казахская семья до недавнего времени жила прекрасно. Многочисленные родственники помогают во всем. Общими усилиями отстроили для многодетной мамы добротный коттедж на месте старого дома. Оставались последние штрихи, но случилось несчастье. Причем, беды посыпались одна за другой. Сначала сломала ногу свекровь. 30 октября Гульбаршин повезла пожилую родственницу на операцию, с собой взяла маленькую дочь. Старший сын пошел на тренировку. В доме за главного оставили среднего ребенка. Мама ему вполне доверяет, потому что он уже очень самостоятельный.

Но в тот день что-то пошло не так. Мальчик спустился на первый этаж и поставил на газовую плиту чайник. Потом, ничего не подозревая, поднялся в свою комнату. Когда он услышал хлопок снизу, было уже поздно - вся кухня полыхала, едкий дым начал заполнять весь дом. Как выяснится позже, трубка, соединявшая баллон с плитой, пропускала газ.

Ребенок набрался храбрости и смог выпрыгнуть из окна на втором этаже. После этого он побежал звать соседей на помощь. Те сразу же вызвали пожарных.

- В этот момент его старший брат как раз возвращался с тренировки. Огонь в доме было видно уже издалека с улицы, - вспоминает тетя мальчика Анара. - Он растерялся и сразу начал звонить маме, она уже тоже подъезжала. Сказать, что та перепугалась - ничего не сказать. Сноха сразу же набрала мне - у нас дома по соседству. Мол, беги спасай моего ребенка! По счастью, он к тому моменту сам сумел выбраться. И пожарные, спасибо им большое, приехали очень быстро. Но огонь очень сильно разошелся. Старая часть дома выгорела полностью. Новую удалось отбить, но там тоже все обгорело.

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Фото: личный архив

Сейчас семья временно живет у родных, и все вместе они пытаются отстроит дом заново. Прежде всего надо восстановить потолки и полы. Также выбиты окна и полностью выгорела вся проводка в доме - это около 400 метров проводов.

- Люди у нас очень отзывчивые, - рассказывает Анара. - Все эти несколько дней звонят и предлагают помощь - знакомые и даже совсем чужие люди. Например, нашелся электрик, который вызвался бесплатно поменять всю проводку. Нам уже собрали 15 тысяч. На эти деньги мы с Гульбаршин купили профнастил. Но остальные стройматериалы нам по-прежнему остро необходимы.

КАКАЯ НУЖНА ПОМОЩЬ:

Теплые вещи на мальчиков 11 и 16 лет, а также на девочку 4 лет. Продукты и стройматриалы. Также семья будет благодарна помощи в востановлении всех сгоревших документов.

Узнать подробнее, как помочь, можно по телефону 8-908-107-01-36.

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