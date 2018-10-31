После снегопада Омск замер в 9-баллных пробках

СЕГОДНЯ 06:42 2018-10-31T06:57:28+03:00

Особенно сложно проехать в Нефтяниках и на Левом берегу

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Как водится, зима в очередной раз пришла в Омск неожиданно. Накануне мэр Оксана Фадина накануне заверила журналистов, что никакой снегопад городу не страшен. Но уже сегодня, 31 октября, утром после первых осадков стало понятно - дорожники пока не справляются. Все магистрали замерли в заторах.

"Яндекс.пробки" показывает пессимистичные девять баллов. Особенно затруднено движение в городке Нефтяников и на Левом берегу. Стоят проспект Королева, улицы Конева и 70 лет Октября.

Добавим, снег, шедший всю ночь, сначала таял, потом снова замерз. На дорогах образовалась наледь, поэтому водителей просят быть особенно внимательными.