2018-10-31T06:57:28+03:00
Общество

После снегопада Омск замер в 9-баллных пробках

Особенно сложно проехать в Нефтяниках и на Левом берегу
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Из-за снегопада начались пробки.Из-за снегопада начались пробки.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Как водится, зима в очередной раз пришла в Омск неожиданно. Накануне мэр Оксана Фадина накануне заверила журналистов, что никакой снегопад городу не страшен. Но уже сегодня, 31 октября, утром после первых осадков стало понятно - дорожники пока не справляются. Все магистрали замерли в заторах.

"Яндекс.пробки" показывает пессимистичные девять баллов. Особенно затруднено движение в городке Нефтяников и на Левом берегу. Стоят проспект Королева, улицы Конева и 70 лет Октября.

Добавим, снег, шедший всю ночь, сначала таял, потом снова замерз. На дорогах образовалась наледь, поэтому водителей просят быть особенно внимательными.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Омске разыскивают пропавшую женщину
Омич воровал соторые вузах
В Омске отправили в колонию следователей УГРО, вымогавших деньги с вымогателя
«Омскэнерго» совершенствует технологии дистанционного мониторинга и управления подстанциями
В Омске будут судить группу мошенников, обналичивших маткапитал на 38 млн
50 пчелосемей задержали при пересечении границы
Омск стал лидером в Сибири по производству водки
Омич украл для своей девушки светящиеся цветы со столба
В Омске во время компьютерной игры внезапно умер подросток
Мэр Омска пригрозила уволить чиновников из-за долгов за коммуналку в школах
На месте «Арены Омск» могут построить новый комплекс
Стало известно, когда в Омской области ударят морозы
Молодожены из Омска сыграли свадьбу на телеканале «Пятница!»
Мэрия Омска возьмет в кредит 1,3 млрд рублей
В Омской области смертность превышает рождаемость
Алексей Куликов: «Давая что-то людям бескорыстно, получаешь очень сильный эмоциональный заряд»
Омский бизнесмен не платил налоги за вертолет
Технологии восстановления здоровья
В омских парках аттракционы законсервировали на зиму
Омич украл гараж с помощью эвакуатора
В Омске директор ЖСК похитил миллион с платежей жильцов
В Омске полицейские устроили погоню за пьяным водителем
Соцсети: В центре Омска асфальт укладывают в снег
В Омске птицефабрику за нарушения закрыли на 9 дней
Сотовый поликарбонат – это основное направление компании ООО «Полисервис».