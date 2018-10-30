В Омске парень изуродовал красавицу-подругу, выстрелив ей в лицо

СЕГОДНЯ 15:30 2018-10-30T16:32:08+03:00

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Еще год назад 24-летняя красавица Софья Царева (здесь и далее все фамилии изменены) считала себя самой счастливой: успешная карьера, друзья и только самые оптимистичные перспективы. Девушка училась в ординатуре Омского медуниверситета и параллельно стала работать в стоматологической клинике.

Все мечты оборвались год назад, 7 октября. Тот страшный день девушка снова и снова прокручивала в голове, пытаясь справиться с постоянной болью. Софья приехала к другу Сергею Федорову. Они начинали учиться вместе в медуниверситете, но парня отчислили. Он перешел в агроуниверситет, но общаться они не перестали.

- В прошлом году у него умер очень близкий человек. Мы с Сережей сблизились. Я все время проводила с ним, поддерживала. Он был в неустойчивом психическом состоянии, – рассказывает Софья. – И в этот момент родители зачем-то дарят ему ружье. У друга был период, когда он периодически выпивал. Так случилось и в тот день. Мы приехали к нему, он только вернулся с охоты. Поставил ружье в углу. Потом я пошла в туалет. Он – за мной. В руках держал оружие, он хотел положить его в сейф. Я обернулась. Сергей зачем-то поднял его и навел на меня. На окончании моей фразы: «Нельзя направлять ружье в лицо» он выстрелил. После этого начал метаться. Я дважды его просила вызвать «скорую», пока он сообразил, что делать.

Зато над тем, как повернуть ситуацию в свою пользу, он долго не размышлял. Сунул подруге ружье и попросил сказать, что это она сама выстрелила. Врачи поверили, но уже после первого разговора с дознавателем эта версия посыпалась.

- Ему сменили статью на менее тяжкую «Неумышленное причинение вреда здоровью», - рассказывает Софья. – Его отец приезжал ко мне в больницу и рыдал. Просил, чтобы я пожалела его сына. Обещали всевозможную помощь и любое лечение за границей, которое понадобится. Я поняла, что лучше мне с ними быть в хороших отношениях. С Сергея по суду взять нечего – он никогда нигде не работал. А отец у него обеспеченный человек, он намекнул мне, что лучше с ними быть в хороших отношениях. Сначала они мне действительно помогали – выплачивали по 30, потом по 20 тысяч рублей в месяц. Отправили в Москву на консультацию. А когда я дала нужные показания на суде, меня поставили перед фактом – вот тебе миллион рублей и это все.

Этих денег на восстановление омичке точно не хватит. Девушка перенесла уже две операции, которые сделали бесплатно. Но еще предстоит еще как минимум три - очень дорогостоящих. Лечиться ей она будет еще около четырех лет.

- Тяжелее всего то, что когда-то лучший друг, которого я так поддерживала, просто сломал мне судьбу и продолжает жить своей обычной жизнью, - объясняет Софья. - После того, как я дала на суде нужные показания, мы как-то перестали общаться. А его отец мне и вовсе заявил: «Никто тебе ничего не должен. Мы тебе помогали только по доброте душевной. Теперь нет такой возможности».

Царева рассказала, что ей придется обратиться в суд с гражданским иском от безысходности.Она просто боится, что останется со своей бедой один на один, без помощи, в которой ее заверяли еще полгода назад.