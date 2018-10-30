«Он же видел, что дочь учебники носит за 6 класс!»: Отец 13-летней омички требует посадить извращенца

СЕГОДНЯ 11:11 2018-10-30T11:39:18+03:00

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Не поддающийся логике случай произошел в Омске - 51-летний электрик Виктор Серова (все имена и фамилии изменены) привел в свою комнату в общежитии 13-летнюю девочку Аллу Сафину и начал жить с ней как с женой. Мужчина воспользовался сложным положением школьницы. Она поссорилась с родителями и сбежала из дома. А «добрый дядя», с которым она познакомилась в интернете «приютил» ее.

- Дочь у меня спокойная, но очень скрытная, - рассказывает мама девочки Татьяна Сафина. - Ругаешь ее - молчит, хвалишь - тоже слова не проронит. А тут начался переходный возраст. Конечно, у нас конфликты были. Подросток ведь: заставишь в комнате убрать, воды с колонки принести или с мелкими посидеть (у женщины еще двое младших детей) - мама сразу плохая. Она могла просто не вернуться вечером из школы. Где была - ни слова не могла от нее добиться. Алла учится очень далеко от нашего дома, а у меня даже малышей не с кем оставить. но приходилось каждый вечер за ней приезжать и за ручку отводить домой. Меня там уже все учителя и ученики, наверное, знают. А тут начались летние каникулы, и проконтролировать ее вообще никак нельзя было. Она просто исчезла как-то после очередной ссоры.

Мать написала заявление в полицию об исчезновении Аллы. Девочку вскоре нашли по биллингу сотового совсем в неожиданном месте. Все это время она жила у 51-летнего Серова.

- Я поехал ее забирать, - рассказывает отец школьницы. - Кричал там на этого мужика, чуть не с кулаками на него бросался. А он сидит потупился и молчит. Говорит только: думал, что Алла уже совершеннолетняя. Но это же бред просто. Разве он не видел, что у ребенка учебники за 6 класс на столе лежат?! И главное, всем вокруг все равно было. Вдруг появилась девочка, которая ему даже не в дочки - во внучки годится. И понятно же, что она не его родственница. И никто даже в полицию не обратился. Равнодушие полное, при том, что с ними рядом даже семьи с детьми жили. Вот это меня больше всего возмущает.

После того, как девочку вернули домой, она, видимо продолжила тайком от родителей встречаться с Серовым. Тот, уже зная, сколько ей лет отношения не прекратил. А, напротив, то и дело старался задобрить подарками.

- Как-то я разбирала вещи дочери и нашла новые дорогие кроссовки и джинсы, - продолжает Татьяна Сафина. - Она потупилась и молчит. Я заподозрила неладное и написала заявление в полицию - уже на педофила этого. В итоге, все подтвердилось. Выяснилось, что дочь с ним познакомилась через мою страничку, которую сама и завела мне в соцсети - у меня даже пароля от нее не было. Она ему писала от лица взрослой женщины. Потом все у них закрутилось. Эту переписку мне показал уже следователь. Есть еще какая-то мессенджере, но я с гаджетами этими не очень - у меня кнопочный телефон с 2005 года. Тот, с которого она переписывалась, - современный, ей папа подарил. Его можно разблокировать только отпечатком пальца. Я даже в салон носила, но мастер только руками развел. Сейчас информацию оттуда извлекают следователи.

Сафины рассказали, что после случившегося больше всего опасаются лишиться своих детей. Семья итак стоит на учете, как неблагополучная. А сейчас у органов опеки появилось еще больше вопросов. Ходят каждый день.

- Я от греха подальше отвезла Аллу в наркодиспансер, как по-другому на нее повлиять, уже не знала просто.

- У нее проблемы с алкоголем?

- Нет (задумавшись). Ну рюмку-две может выпить - разве это проблемы?

Престарелый Ромео приехал в наркодиспансер вызволять «возлюбленную». После устроенного им скандала и выяснилось, что отношения у них далеко не платонические. Медики заявили в полицию, и Серова через три дня задержали. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Любвеобильному сибиряку грозит до 10 лет колонии.