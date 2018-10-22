«Деньги не нужны - хочу, чтобы меня добавили в соавторы»: Омич, обвинил Газманова в плагиате

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-22T14:56:12+03:00

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Омич Александр Шаханин обвинил Олега Газманова в том, что тот украл у него песню. «Комсомолка» пообщалась с автором и выяснила, в чем состоят его претензии.

- 5 мая меня Василий Семенович Лановой пригласил меня, как автора гимна «Бессмертного полка», на съемки программы «Спасибо за верность». И там Газманов впервые исполнил свою песню, которая была почти как две капли воды похожа на мою. Естественно, меня это задело. Я подал свое и его произведение на экспертизу в судебное бюро в Московской области. Сейчас у меня на руках уже есть заключение, что это плагиат, и с этими документами я собираюсь обращаться в суд. Мое произведение было создано гораздо раньше. В 2014 году я опубликовал стихотворение на сайте союза писателей России. В 2016 году я адаптировал его для исполнения - сократил и сделал более песенным. Тогда же зарегистрировал авторские права на него. В 2017 году создан клип. А у Газманова клип вышел только в 2018-м.

- Что именно было, на ваш взгляд, было позаимствовано?

- Вот, например, вторая часть куплета, где переход в мажор - один в один. Да и в целом вся идея, которая была заложена в моем произведении, взята целиком - это плагиат чистой воды. А вот текстовое содержание у Газманова совсем бедное. Я в своей песне сказал в Великой Отечественной войне все, что было можно. Зачем он туда вставил свои слова?! Неслучайно же именно моя песня стала гимном «Бессмертного полка». Мне в этом году 300 благодарственных писем пришло из разных регионов России и даже из-за границе. В Московской области мой клип даже рекомендован к просмотру школьниками. В Баку в музее воинской славы его крутят по телевизору наряду с другими песнями о войне.

- Была ли какая-то реакция от представителей Газманова?

- Я долгие годы знаком с его сыном Родионом. Мы познакомились в начале нулевых. Участвовал в конкурсе на гимн для одного сайта. Мой вариант победил, Родион меня заметил, мы начали общаться в «Одноклассниках». Вот я ему недавно и написал, про эту ситуацию. Он ответил, что все военные песни похожи друг на друга. Мол, барабанный маршевый ритм есть везде. И даже намекнул, что мое произведение напоминает «На безымянной высоте». Но я никакого сходства не вижу. А вот Газманов уже не в первый раз замечен в плагиате. Например, он заимствовал куски из произведений Юрия Шевчука, Як Йоаллы и ди-джея Avicii.

- В каких-то из этих случаев удалось доказать факт заимствования?

- Я не в курсе. Знаю только, что Шевчук не стал доводить дело до суда, заявив, что судиться - это не мужское дело.

- Все-таки тема Великой Отечественной войны особая для нашей страны. Ну, спел еще один исполнитель про нее, разве это так плохо? Или вам важно доказать именно ваше авторство?

- Просто он на волне своей популярности спел и, конечно, получил признание. Я считаю, что нельзя пиариться на этой теме.

- На каких условиях вы готовы примириться с Олегом Газмановым?

- Да я на него и не обижался, я с уважением к нему отношусь. Просто хочу справедливости. Например, чтобы он добавил меня в соавторы или возможны другие варианты дружеского сотрудничества. Например, чтобы он спел мою песню.

- Будете ли настаивать на денежной компенсации?

- Денег мне не надо. У меня богатый судебный опыт. Доказать, что он получил миллионные прибыли, исполняя спорную песню, очень сложно. Конечно, если сам Газманов это признает и выплатит мне компенсацию, отказываться не буду. Я хочу понять мнение Олега Газманова. Человек же может просто добросовестно заблуждаться. Мою песню так часто исполняли, что он мог ее слышать. И она осталась в голове, когда писал свою.

Оперативно связаться с Олегом Газмановым пока не удалось.

Бессмертный полк.Песня Александра Шаханина