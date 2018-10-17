Омичка требует 1,5 млн с медиков, которых обвиняет в смерти своего ребенка

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-17T14:24:14+03:00

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33-летняя Валерия Иванникова* (имя и фамилия изменены) больше никогда не сможет иметь детей. Пережить это женщина пытается вот уже третий год. В ближайшее время ей снова предстоит рассказывать о том, что она так старается забыть все это время.

«ЖИВОТ СТАЛ ТВЕРДЫЙ, КАК КОРКА, А СЫН ПЕРЕСТАЛ ШЕВЕЛИТЬСЯ»

Ее кошмар начался 30 сентября 2016 года. Валерия легла в роддом на плановую операцию. По месту жительства она относилась ко второму, но сама попросилась в пятый. Поскольку плод был крупный, 4 килограмма, решили делать кесарево сечение. Для будущей мамочки оно должно было стать вторым, поэтому она совершенно не волновалась.

Вечером 5 октября к Иванниковой подошел врач и назначил кесарево на 6-е число. Она начала готовиться, но ночью стало хуже - очень сильно заболел живот и начали отходить воды. Испуганная женщина первый раз подошла к дежурному врачу в 22.30. У нее взяли анализы и сказали идти в палату. Мол, все нормально, повода для паники нет. Ребенок двигался, Валерия чувствовала, как он упирается ножками в живот. Она немного успокоилась и безуспешно пыталась заснуть. Но в 1.10 боль в животе только усилилась, и она снова пошла просить, чтобы ей срочно сделали операцию.

Валерия и ее родные до сих пор тяжело переживают случившееся.Фото: Анна МИКУЛА

- Меня осмотрела завотделением Анна Юлина. Отругала: «Другие сами вообще рожают, а ты совсем боль потерпеть не можешь. Как тебе не стыдно! Назначили операцию на 7 утра - трепи. У меня сейчас все койки в реанимации заняты. Куда я тебя положу?», - вспоминает Валерия. - Как-то, скорчившись, доползла до палаты. Промучилась до 4.30. Потом боли начались такие, что хоть на стенку лезь. Но еще сильнее меня испугало, что живот стал твердый, как корка. И я почти перестала чувствовать сына, он едва шевелился. Тогда просто встала там. Сказала: «Никуда не уйду отсюда - спасайте моего ребенка!». Пришел анестезиолог, потрогал живот и говорит: «Вы почему дотянули до такого состояния? Почему раньше не сказали, что вам плохо?!» Потом в операционной все забегали. Последнее, что я слышала, как хирург кричал срочно вызвать бригаду «скорой».

«КОГДА МУЖ ПРИЕХАЛ ЗАБИРАТЬ МЕНЯ ИЗ РОДДОМА, МЫ ОБА ПЛАКАЛИ»

Очнулась Валерия в реанимации, с пятью трубками, выведенными из ее тела. Говорить она не могла, так как была подключена к аппарату искусственного дыхания. Знаком попросила дать ей бумагу и ручку. Прочитав написанный вопрос: «Где сын?», медсестры только пожимали плечами и отводили глаза.

- Соседке по реанимации показали малыша почти сразу. А мне все не несли, - говорит Лера. - Говорили - у них нет о нем информации. Я поняла, что с ним плохо. Но думала, что его, как и меня подключили к аппаратам, поэтому не могут показать. Потом, когда меня уже везли в реанимацию областной больницы, я напрямую спросила у врачей в машине: «Мой ребенок умер?». Умер. Остальные две недели я помню смутно, меня накачивали какими-то лекарствами. Выписка из роддома была совсем не такой, о какой я мечтала - с цветами, конвертом с ребенком и радостью. Когда муж приехал меня забирать, мы оба плакали.

Пережившая гибель своего ребенка женщина узнала и еще об одном страшном известии - она больше никогда не сможет иметь детей.

Анна Юлина свою вину в гибели младенца отрицает.Фото: Анна МИКУЛА

«ПАЦИЕНТКА ЛЕГЛА В РОДДОМ НА НЕДЕЛЮ ПОЗЖЕ, ЧЕМ ТРЕБОВАЛОСЬ»

Сейчас в Ленинском суде рассматривают уголовное дело в отношении заведующей дородовым отделением роддома № 5 Анны Юлиной, которую обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По версии следствия, именно она просмотрела тяжелый случай, из-за которого Валерия потеряла ребенка и чуть не умерла сама. Врач свою вину отрицает. Ее защита настаивает на том, что все анализы у роженицы были абсолютно нормальными и ничего не предвещало беды. Предположить такое развитие событий, а тем более предотвратить его, по словам медика, было просто невозможно.

Также адвокат Юлиной указывает на то, что и первое кесарево для истицы прошло не слишком гладко. В тот раз Валерии сделали внутриматочную операцию, удалили опухоль. Это могло вызвать осложнения при новой беременности. Кроме того, защитница врача вспомнила, что пациентка по собственной инициативе отложила операцию. Наблюдавшая ее гинеколог дала первое направление в роддом раньше. Но Иванникова сразу в больницу не легла, сказав, что хорошо себя чувствует. Также она сослалаись, что ей не с кем оставить старшую дочь, которой тогда было 2,5 годика. За повторным направлением беременная омичка пришла только через неделю.

Валерия Иванникова в свою очередь заявляет, что она не медик, а ее никто из врачей не предупредил об опасности. Сейчас женщина подала еще и гражданский иск сразу на два медучреждения. С роддома № 2, где она наблюдалась, женщина требует 700 тысяч рублей - за то, что упустили возможные проблемы во время беременности. Роддому № 5, где все произошло, женщина планирует предъявить иск в 800 тысяч.