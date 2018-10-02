Улица Бударина, озеро Кирпичка и сквер Молодоженов: в Омске обнародовали места, которые благоустроят в 2019 году

СЕГОДНЯ 11:18 2018-10-02T12:22:50+03:00

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После того, как омичам предложили самим выбрать места в городе, которые необходимо привести в порядок, в мэрию стали поступать все новые предложения. Из-за того, что местные жители с таким воодушевлением восприняли это предложение, проект решили продолжить.

Напомним, в марте 2018 года омичам предлагали проголосовать за парки и скверы, которые будут ремонтировать. В итоге больше победили пять объектов в районах Омска - бульвар Мартынова, скверы «Крылатое братство» и Героев-авиаторов, проспект Культуры, парк архиепископа Сильвестра. Еще один общегородской проект - бульвар Победы.

Как рассказали в пресс-службе омской мэрии, изначально было обозначено, что бульвары Победы и Мартынова и парк семейного отдыха - это двухэтапные проекты, которые будут реализованы в 2018-2019 годах. Есть проекты, которые во время голосования заняли вторые и третьи места. В трех районах города с запланированным на этот год уже справились, поэтому можно благоустраивать новые территории.

В Октябрьском округе - это Восточная роща, в Советском - сквер Молодоженов, в Кировском - озеро Кирпичка. Но пока это предварительные данные. «Претенденты» на попадание в проект «Формирование комфортной городской среды» сначала пройдут общественное и профессиональное обсуждение. В округах запланированы встречи с жителями, где будут собраны их мнения и предложения. а после их идеи обсудит архитектурное сообщество.

Сведением всей полученной на местах информации и принятием окончательных решений, займется Общественная комиссия Администрации города Омска, в состав которой входят: представители министерства строительства Омской области, депутаты Законодательного собрания и Горсовета, руководители профильных подразделений мэрии, члены Союза архитекторов России.

Также отдельное внимание в 2019 году уделят благоустройству улицы Бударина, которое станет логичны продолжением реконструкции центра Омска.

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У омичей 18 марта был особый стимул прийти на выборы. Помимо голосования за президента горожанам предлагалось из 15 проектов выбрать те территории, которые мэрия благоустроит. Речь шла о парках, скверах и бульварах. Специально для этого архитекторы даже разработали эскизы, как они могут выглядеть. Правда, потом стало понятно, что на все изыски зодчих денег вряд ли хватит. Но, дескать, это некий ориентир для властей. (Далее...)