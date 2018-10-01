Омичка, сбившая гаишника и скрывшаяся с места ДТП: Мне его не жаль

СЕГОДНЯ 16:01 2018-10-01T16:34:32+03:00

Полицейский, которого увезли на «скорой», рассказал, как все было

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В тот злополучный день 30 сентября 52-летний Станислав Ваховский дежурил на перекрестке возле Ленинградской площади. Сотрудник ГИБДД решил перейти на другую сторону дороги, как прямо перед собой заметил полностью затонированную «Инфинити». Полицейский подал водителю знак припарковаться и включить аварийку.

- Я, как положено, представился и объяснил, почему останавливаю, - говорит Станислав. - Говорю, у вас все стекла на автомобиле затемнены - это нарушение требований Правил дорожного движения. За рулем сидела девушка. Она сначала со мной перерекалась, потом полезла за документами. В этот момент сидевший рядом с ней мужчина сказал: «Не обращай на него внимание. Поехали». Она и рванула. Машинально положил руку на приоткрытое стекло, она зацепилась, я потерял равновесие и со всей силы ударился головой об асфальт.

«Комсомолка» нашла предполагаемую виновницу происшедшего.

- Это не я, - попыталась отнекиваться 27-летняя Мария Горшкова*. Но потом объяснила, что просто не заметила полицейского.

- А вы не сожалеете, что человека чуть не покалечили?

- Нет. И вообще - пишите, что хотите. Мне все равно. До свидания.

Станислава Ваховского с сотрясением мозга увезли в больницу.

Сам полицейский за происходяшим пока не следит, он до сих пор находится в больнице. Но версия автоледи его позабавила.

- Ну, это же глупость какая-то! - негодует Ваховский. - Как можно с человеком поздороваться, разговаривать, а потом не заметить и сбить? Она мне не звонила. Да и не нужны мне ее извинения, видеть ее не хочу даже. Честно говоря, это впервые за всю мою практику, чтобы девушка, при этом трезвая, так по-хамски себя вела.

Страж порядка рассказывает - его порадовала реакция окружающих, которые не снимали приключившуюся с ним беду на телефоны, а попытались помочь. К нему подбежали сразу несколько водителей из соседних машин.

- Мне очень неловко было - я лежу, весь испачкался, одежда порвалась. Но люди у нас отзывчивые. Кто-то даже пустился за этой иномаркой в погоню. Я запомнил номера и передал их в дежурную часть. Что было дальше я не знаю, потому что меня увезли на «скорой».

Фото «Инфинити», сбившей полицейского очевидцы выложили в соцсети.Фото: ВКонтакте

Далеко машина не уехала - ее отследили по камерам наблюдения на дороге. Как выяснилось, отъехав подальше, девушка поменялась со своим мужем местами. По предварительным данным, у нее не было доверенности на авто и она испугалась, что сотрудник Госавтоинспекции начнет придираться по этому поводу.

Теперь вместо штрафа за тонировку ей грозит уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если вину девушки докажут, ей грозит до 5 лет лишения свободы. К делу подключился региональный Следственный комитет, который уже начал проверку этого инцидента.

Тем временем, Станиславу Ваховскому предстоит еще какое-то время провести в больнице. ему диагностировали сотрясение мозга.

*Имя и фамилия водителя изменены.