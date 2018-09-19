Фестиваль «Движение-2018» в Омске - зрители смогут бесплатно посмотреть все конкурсные фильмы
VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» открывается 26 сентября. В этот день в Омском академическом театре драмы состоится официальная церемония. Зрители смогут посмотреть проход участников по красной дорожке. А вот уже 27 сентября и во все остальные дни форума смогут попасть и на все премьеры, представленные в конкурсной программе. Вход бесплатный, но желающим посмотреть кино, стоит позаботиться об этом заранее и взять пригласительные в кассах учреждений, где будут идти показы. В этом году фестиваль пройдет сразу на трех площадках - в Омской драме, а также кинотеатрах «Галактика» и «Вавилон».
Президент кинофестиваля - Артем Михалков, программный директор - Стас Тыркин, генеральный продюсер - Полина Зуева. «Движение» поддерживает министерство культуры РФ и правительство Омской области.
РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ:
27 сентября (четверг)
18.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«1968.DIGITAL», 16+
Режиссер Михаил Зыгарь, Россия, 2018 (10 минут) вне конкурса
«Избранники», 6+
Автор идеи Евгений Миронов, реж. Анастасия Голуб, Россия, 2018 (52 минуты)
При участии: Евгения Миронова, Олега Басилашвили, Валентина Гафта, Юрия Соломина, Никиты Кукушкина, Павла Табакова.
19.30 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы
«СУЛЕЙМАН ГОРА», 12+
Режиссер Елизавета Стишова, Россия-Киргизия, 2017 (103 минуты)
В ролях: Асет Имангалиев, Перизат Эрманбетова, Даниэль Дайырбеков, Тургунай Эркинбекова
20.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«КРАСНЫЙ ДЕНЬ», 18+
Режиссер Артем Фирсанов, Россия, 2018 (39 минут)
«ИНЖЕНЕР ФЕДОРОВИЧ», 16+
Режиссер Елена Мурганова, Россия, 2018 (20 минут)
22.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы
«МЕСТО!» 18+
Режиссер Андрей Вальдберг, Россия, 2018 (60 минут). В ролях: Алексей Филимонов, Яна Гурьянова, Александр Кузнецов, Михаил Кремер, Андрей Корешков, Иван Василевский, Евгений Березин, Олег Ребров.
28 сентября (пятница)
15.00 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА. Киноцентр «Вавилон»
Мастер-класс режиссера, программного директора VR Sci Fest (Швеция), креативного директора Russian VR Seasons Георгия Молодцова «VR и кино в формате 360 градусов: как создавать, демонстрировать и продвигать новые форматы кино»
17.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ. Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«ИГРА В КЛАССИКИ», 16+
Режиссер Дарья Демура, Россия, 2018 (54 минуты)
17.30 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы
«СВОЯ РЕСПУБЛИКА», 18+
Режиссер Алена Полунина, Россия, 2018 (70 минут)
19.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР Конкурс. Киноцентр «Галактика»
«ВОЙНА АННЫ», 16+
Режиссер Алексей Федорченко, Россия, 2018 (75 минут).
В ролях: Марта Козлова
19.15 ДВИЖЕНИЕ. НАВСТРЕЧУ. Конкурс. Омский академический театр драмы
«МЕРТВОЕ ОЗЕРО», 16+
Режиссер Роман Прыгунов, Россия, 2018 (48 минут)
В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев
«4:59», 16+
Режиссер Ангелина Никонова, Россия, 2017 (52 минуты)
В ролях: Оксана Фандера, Виктория Толстоганова, Сергей Горобченко, Владимир Мишуков, Антон Батырев, Петр Нестеров, Кристина Бабушкина, Ксения Щербакова, Егор Лучишкин
«СЕКРЕТАРША», 12+
Режиссер Резо Гигинеишвили, Россия, 2017 (26 минут)
В ролях: Ирина Розанова, Егор Корешков, Мария Шалаева
20.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«ОБЛАКО ВОЛГОГРАД», 16+
Россия, 2018 (29 минут)
Авторы: Вячеслав Красный, Виктория Демьяновская, Дарья Кострицына, Полина Ольхова, Александр Михалев, Валентина Кадочкина, Вера Нагаева, Дмитрий Столяров, Инесса Тропина
Художественный руководитель Андрей Сильвестров
«КАНИКУЛЫ», 12+
Режиссер Марианна Сергеева, Россия, 2018 (52 минуты)
22.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД. Конкурс. Омский академический театр драмы
«НАРИМАН И ЕГО БРАТЬЯ», 18+
Режиссер Лиза Болычева, Россия, 2018 (76 минут)
В ролях: Игорь Бычков, Василий Березин, Соня Кускова, Юрий Быков, Роза Хайруллина, Григорий Служитель
29 сентября (суббота)
12.00 ДВИЖЕНИЕ. НАЧАЛО Конкурс. Омский академический театр драмы
«СТИРАЛКА», 18+
Режиссер Антон Бильжо, Россия, 2018 (15 минут)
В ролях: Диана Дэлль, Анна Слю, Петар Зекавица, Федор Дунаевский
«МУЗА», 18+
Режиссер Александр Хант, Россия, 2018 (14 минут).
В ролях: Тимур Хабицов, Петр Ступин
«МОЯ ВЕТОЧКА ТОНЕНЬКАЯ», 16+
Режиссер Динара Друкарова, Россия, 2018 (14 минут)
В ролях: Динара Друкарова, Тамара Идразова, Кирилл Датешидзе
«ПЕРВАЯ СМЕРТЬ», 16+
Режиссер Артем Фирсанов, Россия, 2018 (17 минут)
В ролях: Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Доминик Рид, Серафима Питерская, Ольга Никульшина
«НОЧЬ», 16+
Режиссер Евгений Милых, Россия, 2018 (8 минут)
В ролях: Петр Скворцов, Екатерина Сеничкина
«ПАСЬЯНС», 18+
Режиссер Елена Бродач, Россия, 2018 (17 минут)
В ролях: Сесиль Плеже, Пьер Бурель, Алексей Юдников, Александр Усердин
«ЯНА – ЭТО АНЯ НАОБОРОТ», 18+
Реж. Яна Гладких, Россия, 2018 (16 минут)
В ролях: Полина Агуреева, Евгений Сытый, Павел Чинарев
«ГАРМОНИЯ (HARMONY)», 12+
Режиссер Евгений Сангаджиев, Россия, 2018 (7 минут)
В ролях: Александр Горчилин, Анна Гуляренко, Андрей Ребенков
14.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ . Специальный показ. Киноцентр «Вавилон»
«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», 18+
Режиссеры: Павел Костомаров, Александр Расторгуев, Россия, 2011 (81 минута)
15.00 ДВИЖЕНИЕ. НАВСТРЕЧУ. Конкурс. Омский академический театр драмы
«ИНКУБАТОР», 16+
Режиссер Катя Шагалова, Россия, 2018 (52 минуты)
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Станислав Бондаренко, Надежда Борисова, Борис Щербаков, Полина Филоненко, Александр Самойленко, Борис Каморзин, Алексей Колган, Александр Лазарев-младший
«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ», 12+
Режиссер Максим Свешников, Россия, 2018 (28 минут)
В ролях: Полина Максимова, Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин
«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА», 16+
Режиссер Борис Хлебников, Россия, 2018 (48 минут)
В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Елизавета Кононова, Мария Андреева, Аглая Тарасова
18.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«СТРАХ ВНИЗУ ЖИВОТА», 16+
Режиссер Ольга Столповская, Россия, 2018 (60 минут)
19.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР Конкурс. Киноцентр «Галактика»
«КИСЛОТА», 18+
Режиссер Александр Горчилин, Россия, 2018 (99 минут)
В ролях: Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович
20.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы
«ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» 18+
Режиссер Жора Крыжовников, Россия, 2018 (145 минут)
В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина, Анна Невская, Антон Васильев, Александра Ревенко
30 сентября (воскресенье)
12.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
«ВЕРТОЛЕТЫ», 16+
Режиссер Дмитрий Кубасов, Россия, 2018 (88 минут)
14.00 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА Конкурс. Киноцентр «Вавилон»
Мастер-класс драматурга московского театра «Гоголь-центр», сценариста Валерия Печейкина «Сделай хуже»: чему профессионал может научиться у любителей. Как не написать плохой текст»
15.30 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА. Киноцентр «Вавилон»
Телеканал ТВ-3 и «Кинотеатр Аrzамаs» представляют:
«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА», 18+
Режиссер Василий Пичул, Россия, 1998 (135 минут)
Дискуссия «Обычная женщина в годы перестройки».
Модераторы: Главный редактор образовательного портала «Arzamas» Филипп Дзядко, журналист Татьяна Малкина, продюсер Анна Гудкова
16.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР. Киноцентр «Галактика»
«ПОДБРОСЫ», 12+
Режиссер Иван И. Твердовский,
Россия-Литва-Ирландия-Франция, 2018 (95 минут)
В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторга
Также 30 сентября в Омском академическом театре драмы состоится официальная церемония закрытия фестиваля. Вход только по приглашениям. Фильм закрытия: «БЕЗ МЕНЯ», 16+. Реж. Кирилл Плетнев, Россия, 2018 (93 минуты).