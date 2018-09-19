2018-09-19T14:38:33+03:00
Звезды

Фестиваль «Движение-2018» в Омске - зрители смогут бесплатно посмотреть все конкурсные фильмы

В программе - премьеры от Бориса Хлебникова и Резо Гигинеишвили [программа]
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: dvijenie.orgФото: dvijenie.org
Изменить размер текста:

VI Национальный кинофестиваль дебютов «Движение» открывается 26 сентября. В этот день в Омском академическом театре драмы состоится официальная церемония. Зрители смогут посмотреть проход участников по красной дорожке. А вот уже 27 сентября и во все остальные дни форума смогут попасть и на все премьеры, представленные в конкурсной программе. Вход бесплатный, но желающим посмотреть кино, стоит позаботиться об этом заранее и взять пригласительные в кассах учреждений, где будут идти показы. В этом году фестиваль пройдет сразу на трех площадках - в Омской драме, а также кинотеатрах «Галактика» и «Вавилон».

Президент кинофестиваля - Артем Михалков, программный директор - Стас Тыркин, генеральный продюсер - Полина Зуева. «Движение» поддерживает министерство культуры РФ и правительство Омской области.

РАСПИСАНИЕ КИНОПОКАЗОВ:

27 сентября (четверг)

18.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«1968.DIGITAL», 16+

Режиссер Михаил Зыгарь, Россия, 2018 (10 минут) вне конкурса

«Избранники», 6+

Автор идеи Евгений Миронов, реж. Анастасия Голуб, Россия, 2018 (52 минуты)

При участии: Евгения Миронова, Олега Басилашвили, Валентина Гафта, Юрия Соломина, Никиты Кукушкина, Павла Табакова.

19.30 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы

«СУЛЕЙМАН ГОРА», 12+

Режиссер Елизавета Стишова, Россия-Киргизия, 2017 (103 минуты)

В ролях: Асет Имангалиев, Перизат Эрманбетова, Даниэль Дайырбеков, Тургунай Эркинбекова

20.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«КРАСНЫЙ ДЕНЬ», 18+

Режиссер Артем Фирсанов, Россия, 2018 (39 минут)

«ИНЖЕНЕР ФЕДОРОВИЧ», 16+

Режиссер Елена Мурганова, Россия, 2018 (20 минут)

22.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы

«МЕСТО!» 18+

Режиссер Андрей Вальдберг, Россия, 2018 (60 минут). В ролях: Алексей Филимонов, Яна Гурьянова, Александр Кузнецов, Михаил Кремер, Андрей Корешков, Иван Василевский, Евгений Березин, Олег Ребров.

28 сентября (пятница)

15.00 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА. Киноцентр «Вавилон»

Мастер-класс режиссера, программного директора VR Sci Fest (Швеция), креативного директора Russian VR Seasons Георгия Молодцова «VR и кино в формате 360 градусов: как создавать, демонстрировать и продвигать новые форматы кино»

17.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ. Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«ИГРА В КЛАССИКИ», 16+

Режиссер Дарья Демура, Россия, 2018 (54 минуты)

17.30 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы

«СВОЯ РЕСПУБЛИКА», 18+

Режиссер Алена Полунина, Россия, 2018 (70 минут)

19.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР Конкурс. Киноцентр «Галактика»

«ВОЙНА АННЫ», 16+

Режиссер Алексей Федорченко, Россия, 2018 (75 минут).

В ролях: Марта Козлова

19.15 ДВИЖЕНИЕ. НАВСТРЕЧУ. Конкурс. Омский академический театр драмы

«МЕРТВОЕ ОЗЕРО», 16+

Режиссер Роман Прыгунов, Россия, 2018 (48 минут)

В ролях: Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Табаков, Андрей Смоляков, Лев Прыгунов, Александр Робак, Полина и Ксения Кутеповы, Александра Ребенок, Тимофей Трибунцев

«4:59», 16+

Режиссер Ангелина Никонова, Россия, 2017 (52 минуты)

В ролях: Оксана Фандера, Виктория Толстоганова, Сергей Горобченко, Владимир Мишуков, Антон Батырев, Петр Нестеров, Кристина Бабушкина, Ксения Щербакова, Егор Лучишкин

«СЕКРЕТАРША», 12+

Режиссер Резо Гигинеишвили, Россия, 2017 (26 минут)

В ролях: Ирина Розанова, Егор Корешков, Мария Шалаева

20.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«ОБЛАКО ВОЛГОГРАД», 16+

Россия, 2018 (29 минут)

Авторы: Вячеслав Красный, Виктория Демьяновская, Дарья Кострицына, Полина Ольхова, Александр Михалев, Валентина Кадочкина, Вера Нагаева, Дмитрий Столяров, Инесса Тропина

Художественный руководитель Андрей Сильвестров

«КАНИКУЛЫ», 12+

Режиссер Марианна Сергеева, Россия, 2018 (52 минуты)

22.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД. Конкурс. Омский академический театр драмы

«НАРИМАН И ЕГО БРАТЬЯ», 18+

Режиссер Лиза Болычева, Россия, 2018 (76 минут)

В ролях: Игорь Бычков, Василий Березин, Соня Кускова, Юрий Быков, Роза Хайруллина, Григорий Служитель

29 сентября (суббота)

12.00 ДВИЖЕНИЕ. НАЧАЛО Конкурс. Омский академический театр драмы

«СТИРАЛКА», 18+

Режиссер Антон Бильжо, Россия, 2018 (15 минут)

В ролях: Диана Дэлль, Анна Слю, Петар Зекавица, Федор Дунаевский

«МУЗА», 18+

Режиссер Александр Хант, Россия, 2018 (14 минут).

В ролях: Тимур Хабицов, Петр Ступин

«МОЯ ВЕТОЧКА ТОНЕНЬКАЯ», 16+

Режиссер Динара Друкарова, Россия, 2018 (14 минут)

В ролях: Динара Друкарова, Тамара Идразова, Кирилл Датешидзе

«ПЕРВАЯ СМЕРТЬ», 16+

Режиссер Артем Фирсанов, Россия, 2018 (17 минут)

В ролях: Вероника Никульшина, Петр Верзилов, Доминик Рид, Серафима Питерская, Ольга Никульшина

«НОЧЬ», 16+

Режиссер Евгений Милых, Россия, 2018 (8 минут)

В ролях: Петр Скворцов, Екатерина Сеничкина

«ПАСЬЯНС», 18+

Режиссер Елена Бродач, Россия, 2018 (17 минут)

В ролях: Сесиль Плеже, Пьер Бурель, Алексей Юдников, Александр Усердин

«ЯНА – ЭТО АНЯ НАОБОРОТ», 18+

Реж. Яна Гладких, Россия, 2018 (16 минут)

В ролях: Полина Агуреева, Евгений Сытый, Павел Чинарев

«ГАРМОНИЯ (HARMONY)», 12+

Режиссер Евгений Сангаджиев, Россия, 2018 (7 минут)

В ролях: Александр Горчилин, Анна Гуляренко, Андрей Ребенков

14.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ . Специальный показ. Киноцентр «Вавилон»

«Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ», 18+

Режиссеры: Павел Костомаров, Александр Расторгуев, Россия, 2011 (81 минута)

15.00 ДВИЖЕНИЕ. НАВСТРЕЧУ. Конкурс. Омский академический театр драмы

«ИНКУБАТОР», 16+

Режиссер Катя Шагалова, Россия, 2018 (52 минуты)

В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Станислав Бондаренко, Надежда Борисова, Борис Щербаков, Полина Филоненко, Александр Самойленко, Борис Каморзин, Алексей Колган, Александр Лазарев-младший

«257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ», 12+

Режиссер Максим Свешников, Россия, 2018 (28 минут)

В ролях: Полина Максимова, Анна Невская, Сергей Годин, Роман Маякин

«ОБЫЧНАЯ ЖЕНЩИНА», 16+

Режиссер Борис Хлебников, Россия, 2018 (48 минут)

В ролях: Анна Михалкова, Евгений Гришковец, Татьяна Догилева, Александра Бортич, Елизавета Кононова, Мария Андреева, Аглая Тарасова

18.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«СТРАХ ВНИЗУ ЖИВОТА», 16+

Режиссер Ольга Столповская, Россия, 2018 (60 минут)

19.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР Конкурс. Киноцентр «Галактика»

«КИСЛОТА», 18+

Режиссер Александр Горчилин, Россия, 2018 (99 минут)

В ролях: Филипп Авдеев, Александр Кузнецов, Арина Шевцова, Савва Савельев, Александра Ребенок, Роза Хайруллина, Дмитрий Куличков, Елена Морозова, Алексей Агранович

20.00 ДВИЖЕНИЕ. ВПЕРЕД Конкурс. Омский академический театр драмы

«ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО!» 18+

Режиссер Жора Крыжовников, Россия, 2018 (145 минут)

В ролях: Александр Петров, Андрей Бурковский, Юлия Александрова, Юлия Хлынина, Анна Невская, Антон Васильев, Александра Ревенко

30 сентября (воскресенье)

12.00 ДВИЖЕНИЕ. ЖИЗНЬ Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

«ВЕРТОЛЕТЫ», 16+

Режиссер Дмитрий Кубасов, Россия, 2018 (88 минут)

14.00 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА Конкурс. Киноцентр «Вавилон»

Мастер-класс драматурга московского театра «Гоголь-центр», сценариста Валерия Печейкина «Сделай хуже»: чему профессионал может научиться у любителей. Как не написать плохой текст»

15.30 ДВИЖЕНИЕ. ШКОЛА. Киноцентр «Вавилон»

Телеканал ТВ-3 и «Кинотеатр Аrzамаs» представляют:

«МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА», 18+

Режиссер Василий Пичул, Россия, 1998 (135 минут)

Дискуссия «Обычная женщина в годы перестройки».

Модераторы: Главный редактор образовательного портала «Arzamas» Филипп Дзядко, журналист Татьяна Малкина, продюсер Анна Гудкова

16.00 ДВИЖЕНИЕ. ВЕКТОР. Киноцентр «Галактика»

«ПОДБРОСЫ», 12+

Режиссер Иван И. Твердовский,

Россия-Литва-Ирландия-Франция, 2018 (95 минут)

В ролях: Денис Власенко, Анна Слю, Данил Стеклов, Павел Чинарев, Вильма Кутавичюте, Александра Урсуляк, Максим Виторга

Также 30 сентября в Омском академическом театре драмы состоится официальная церемония закрытия фестиваля. Вход только по приглашениям. Фильм закрытия: «БЕЗ МЕНЯ», 16+. Реж. Кирилл Плетнев, Россия, 2018 (93 минуты).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Иван Вабищевич (“Дядя Ваня”): 50 тысяч долларов, полученные от Аллы Пугачевой, я потратил на ... мечты
Белорусский участник “Новой волны” рассказал, что значит «проснуться звездой», почему он бил людей в сериалах и как он сам получил волшебный пендель от Примадонны
Роза Рымбаева: В косухе вряд ли буду смотреться гармонично
В этом году «золотой голос Казахстана» настиг новый виток славы в Беларуси. На «Славянском базаре» в ее честь открыли именную «звезду» в Витебске, а Президент Александр Лукашенко вручил награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»
Иван Охлобыстин: Чтобы в стране наступил спад рождаемости, надо снять «Эммануэль-4» со мной в главной роли
Популярный актер и писатель рассказал «Комсомолке» о воспитании детей и патриотизма, ответственности художника перед зрителем и рецепте счастливой семейной жизни
Новости 24
На омском метро нужно объявлять режим ЧС
Кристина Александрова: «Катя обязательно встретит своего мужчину!»
В Омске лже-сотрудники МЧС вымогают деньги, угрожая проверками
В районе Омской области введен карантин по туберкулезу
Цвет телефона синий: стали известны предпочтения омичей
В Омске владельца памятника обязали восстановить его после пожара
В Омске будут судить уголовника, зарезавшего свою сестру
Самолет из Омска экстренно сел в Тюмени
Стала известна дата открытия Юбилейного моста в Омске
Школа скорочтения и развития интеллекта: Мы научим вас читать по-новому!
В Омской области внезапно скончался полицейский
Возможности частной медицины - бесплатно
От учебника – на реальное производство
В Омске ищут водителя, который насмерть сбил пешехода и скрылся с места
Омичи используют online-сервисы для подключения к электричеству
5 частых вопросов про молоко
Омские байкеры отметили 90-летие мотопробега вместе с «Ростелекомом»
Ремонт дорог в Омске может затянуться до глубокой осени
Назван главный источник выбросов в Омске
Отопление в омские дома могут начать сегодня
Омский «Авангард» вырвал победу по буллитам у «Барыса»
Появилось видео, как омичка дарит своего ребенка едва знакомой женщине в аэропорту
В Омской области рабочий утонул, упав в траншею коровника
Следственный комитет начал проверку после сообщения о хакерах, шантажировавших омичку
В Омске отопление дали на 110 социальных объектах
Как попасть на бесплатный прием маммолога
Омский школьник разработал «цифровую модель потребителя» на энергетической проектной смене в «Орленке»
Успей купить теплицу от производителя осенью, по оптовым ценам.
«Обычная женщина» Бориса Хлебникова - номинант кинофестиваля в Цюрихе