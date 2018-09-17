Когда в дома омичей дадут тепло?

СЕГОДНЯ 12:27 2018-09-17T14:13:24+03:00

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До наступления холодов осталось не так много времени и уже сейчас все коммуникации и учреждения готовы к началу отопительного сезона. Об этом в один голос заявляют представители администрации Омска, ресурсоснабжающие организации и управляющие компании. Но называть точные сроки, когда во всех домах Омска будет тепло, не может никто. Многое зависит от капризов небесной канцелярии.

Жаркое лето

В нормативных актах есть рекомендация: подача тепла начнется, когда среднесуточная температура в течение пяти суток будет держатся ниже -8 ºС. И власти, как правило, из года в год следуют этой рекомендации. Если учесть, что конец прошлой недели и минувшие выходные были достаточно теплыми, то видимо для отопительного сезона сроки наступят не скоро.

Между тем, по словам заместителя директора Департамента городского хозяйства администрации города Омска Владимира Шнипко уже к 15 сентября все объекты социальной инфраструктуры и жилого фонда столицы Прииртышья были на 100% готовы к грядущему отопительному сезону. Та же картина сложилась и по готовности тепловых и водопроводных сетей. Так по состоянию на 13 сентября чиновник оценивал их готовность на уровне 98 и 99 процентов

- Вся подготовка выполнялась в графике, непредвиденных ситуаций у нас не возникнет, - уверил Владимир Юрьевич. - А все потому, что подготовка к нынешнему отопительному сезону началась буквально со следующего дня после того, как закончился предыдущий. Были заблаговременно составлены графики и в соответствии с ними началась плановая работа. Безусловно, случались и непредвиденные ситуации, но они решались оперативно в рабочем порядке.

На пресс-конференции, посвященной этой теме, говорилось, что и в администрации, и в ресурсоснабжающих организациях еженедельно проходили штабы, где обсуждался ход подготовки к отопительному сезону. Причем ход подготовки контролировала даже прокуратура, куда постоянно подавалась соответствующая информация.

Готовились круглый год

Сибиряки живут по принципу – готовь телегу зимой, а сани летом и потому подготовка к холодам особенно интенсивно идет в летний период, но, впрочем, не всегда.

- У «ОмскВодоканала» нет такого сезона, когда мы можем приостановить подачу ресурса, поэтому ремонтные работы осуществляются в течение всего года. Однако, наибольший объем всё же приходится на период плюсовых температур, - комментирует ситуацию директора по производству ОАО «ОмскВодоканал» Павел Козлов. - За лето мы заменили более 7 км сетей водоснабжения и 210 узлов запорной арматуры, позволяющей при необходимости локализовать участки водопроводных сетей и переключать абонентов, обновили 250 колодцев. Кроме того, наши специалисты прочистили 321 км сетей канализации, чтобы обеспечить надёжное отведение сточных вод. Для надёжного водоснабжения жителей частного сектора мы подготовили к зиме все водоразборных колонок. Утеплили их современными теплоизолирующими материалами, а 22 колонки заменили на новые, с полиэтиленовым корпусом.

- У нас подготовка к отопительному периоду идет всегда, - говорит главный инженер ООО «УК «Центржилсервис» Роман Голиков. - В ходе отопительного периода выявляются слабые места, которые учитываются при планировании текущего ремонта. А по его окончании планово все эти работы выполняем: меняется запорная арматура, трубы, восстанавливается теплоизоляция и другие работы. Тепло в доме это не только подготовка теплосистем. Тепло в домах зависит еще и в целом от состояния дома. Поэтому мы меняем в подъездах деревянные окна на пластиковые, ставим новые двери, заделываем межпанельные швы. Эта работа ведется постоянно и согласовываются с представителями собственников. У нашей компании на обслуживании находятся 114 домов и на сегодняшний день по всем ним получены паспорта готовности от ресурсоснабжающих организаций.

Автор фото - Светлана МАКОВЕЕВА

Сначала садики и школы

В первую очередь к теплу подключат детские сады, причем произойдет это еще до даты, когда будет официально объявлено начало отопительного сезона. Заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации города Омска Владимира Шнипко пообещал. В мэрии по состоянию на 15 сентября 17 детских садиков уже получили отопление. Их продолжат подключать и дальше. Затем наступит очередь объектов здравоохранения, учебных заведений, объектов департамента культуры, физкультуры и спорта и затем уже остальных социальных объектов. Что касается жилых домов, то здесь порядок подключения прост – в последнюю очередь тепло получат дома, у которых есть долги за теплоснабжение. Это, кстати, означает формулировка «техническая возможность». Кроме того, ведутся ли ремонтные работы на сетях, ведущих к объекту и того, как работают узлы и приборы учета, важным критерием к подключению является именно отсутствие задолженности за потребленную энергию.

Что касается тех домов, которые обслуживает МП «Тепловая компания», то по мнению Владимира Шнипко жителям домов, которые она обслуживает, беспокоиться ничего.

- Сейчас финансовое положение этого предприятия улучшилось и нет опасений, что «Тепловая компания» не запуститься в этот отопительный сезон, - считает Владимир Юрьевич. - У нас есть все основания полагать, что этот отопительный период пройдет без сбоев. Все материалы для этого закуплены и заготовлены, запасы топлива в нормативе. Кроме того, составлен график погашения задолженности.

Кстати

Согласно СанПинам оптимальная температура в жилых помещениях во время отопительного сезона температура должна быть не ниже +20 градусов Цельсия. Если же речь идет об угловых квартирах, то +22.

Важно

Что делать, если отопительный сезона начали, а в квартире холодно?

В первую очередь нужно обратиться в управляющую компанию и выяснить ситуацию. Если задолженности у жильцов дома по платежам за тепло нет и все теплоузлы исправны, то нужно обращаться госжилинспекцию. Если речь идет о квартирах, в которых омичи проживают по договору социального найма, то нужно обращаться в администрацию административного округа.