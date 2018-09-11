В день рождения музыканта из Омска Егора Летова опубликовали его неизвестную запись

СЕГОДНЯ 12:00 2018-09-11T12:13:25+03:00

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Егора Летова нет в живых уже 10 лет. Он скончался от внезапной остановки сердца 19 февраля 2008 года. 10 сентября 2018-го ему бы исполнилось 54 года, и его до сих пор считают одной из икон сибирского андеграунда, возникшего в 1980-е.

В честь памятной даты вдова Летова Наталья Чумакова опубликовала в свободном доступе ранее неизвестную запись группы «Гражданская оборона», основателем которой был ее муж.

К дню рождения Егора Летова в Чкаловске появилась стена памяти.

- У меня в архиве все еще есть катушки, которые давно хотелось издать прямо вот так, как они были когда-то записаны Егором, - написала Наталья Чумакова в пояснении к выложенной на YouTube записи. - Совсем ничего не меняя, разве что убирая разные технические артефакты. Так и с этой записью, которую мы издаем ко дню его рождения (к сожалению, чуть опаздываем). По сути, это самое первое публичное выступление коллектива с названием «Гражданская Оборона», хотя и в уникальном составе. Егору пришлось в тот период постоянно менять состав. Эта запись стала известна как «Песни в пустоту». Скоро она выйдет целиком, а сегодня - один подобающий дню трек.

Кроме того, детский хор из омской школы искусств спел «Любви не миновать», которую исполняла группа «Коммунизм», также основанная Егором Летовым. Как рассказали авторы проекта, записать клип оказалось делом непростым. Во многих школах им просто отказывали. Опасались, что слишком агрессивные стихи омича затрагивают темы, рушащие привычную картину мира. Тем не менее, в итоге все получилось. На записи девочки и мальчики в сине-белых костюмах поют пронзительными детскими голосами о вечном.

Также к дню рождения Летова омские художники закончили стену памяти в Чкаловском поселке, где прошла молодость музыканта. Работы велись несколько месяцев на средства фанатов лидера «Гражданской обороны». Торжеств по поводу открытия не устраивали, решив, что сам андеграундный артист воспринял бы это с иронией.

СПРАВКА «КП»

В середине 1980-х «Гражданская оборона» становится все известнее. «Заметили» музыканта из Омска и власти. По сфабрикованному обвинению в том, что Летов готовил взрыв на нефтекомбинате, его отправили в психиатрическую больницу. Там музыканта полгода «лечили» ударными дозами нейролептиков. За жизнь артист перенес несколько инфарктов и клинических смертей. Обожал кошек, которых у него было сразу три. Страстно любил читать и собрал огромную библиотеку. В школе учительница не обнаружила у него ни слуха, ни голоса. Но это не помешало ему стать культовым панк-рок музыкантом, которого помнят до сих пор.