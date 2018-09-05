Бесплатный проезд для омичей в день выборов обойдется бюджету в 2-3 млн

СЕГОДНЯ 01:00 2018-09-05T08:11:47+03:00

Талонами можно будет воспользоваться только в течение одного дня - 9 сентября Фото: Татьяна ЭЙХМАН

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Сегодня, 5 сентября, Омский городской совет собрался на внеочередное пленарное заседание, чтобы обсудить решение о единовременной льготе на проезд. Напомним, в ближайшее воскресенье, 9 сентября, в регионе будут выбирать нового губернатора. Жители Омска, пришедшие на избирательные участки, смогут купить товары по сходной цене на ярмарках, поучаствовать в лотерее и получить билеты на концерт Димы Билана. Мало того - всем будут выдавать по два талона на бесплатный проезд в общественном транспорте. Ими можно будет воспользоваться только в течение этого дня. Именно такое решение приняли депутаты Городского совета.

Кто-то из народных избранников предложил увеличить срок действия льготы до конца месяца, но большинство сочло предложение неконструктивным, и омичам оставили всего один день - 9 сентября.

Отметим, что муниципальные пассажирские предприятия за "зайцев" получат компенсацию из бюджета. По предварительным данным, выльется такая щедрость для городской казны в 2-3 миллиона рублей.