Бурков подарил президенту от лица омичей микроминиатюру с изображением российских царей

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-30T10:37:59+03:00

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Александр Бурков подарил президенту целую портретную галерею. Правда, изображения 18 российских царей из династии Романовых могут с легкостью разместиться даже на ладони. Микроминиатюру «омский Левша» Анатолий Коненко создал еще в далеком 1997 году. Говорит, увлекался историей и хотел показать ее правителей в хронологическом порядке.

- Тогда еще интернета толком не было, приходилось потрудиться, чтобы найти источники, - рассказывает Коненко. – Я увлекаюсь историей, а в 1990-е еще толком про царей никто ничего не знал. Мне хотелось показать людям всю нашу историю в хронологическом порядке.

Феодоровская икона Божьей матери вырезана на грецком орехе, а киот - из абрикосовой косточки. Фото: Анатолий Коненко

При работе использовалось сразу несколько техник – гравировка, резьба и роспись акварельными красками. Портреты выполнены на тончайших пластинках из бивня мамонта размером 5 на 6,3 миллиметра. Вокруг каждого – рамочка из сплава серебра и олова с вычеканенными на ней крошечными буквами – пояснением, чей это портрет. Кроме всего прочего, на микромининиатюре изображена Феодоровская икона Божьей матери, которая считалась у Романовых семейной. Она вырезана из скорлупы грецкого ореха, а киот - из абриковосой косточки.

- Это первая работа, где я начал использовать роспись акварелью, - рассказывает автор. – На то, чтобы понять, как работать с красками в таком масштабе у меня ушли предыдущие 12 лет. И вот, наконец, получилось.

Многие омичи, кстати, могли видеть эту работу в музее имени Врубеля, она выставлялась там около 10 лет. Микроминиатюру успели оценить и представители династии Романовых в разные годы приезжавшие в Омск – княгиня Леонида с внуком Георгием и княгиня Мария Федоровна. Кстати, это не единственная работа Анатолия Коненко, находящаяся в коллекции Владимира Путина. Экс-губернатор Леонид Полежаев подарил президенту во время его визита в Омск в 2003 году «Подкованную блоху», а позже еще несколько микроминиатюр.

Работу отца княгине Марии Федоровне показал его сын Станислав. Фото: Анатолий Коненко

Автограф княгина Марии Федоровны. Фото: Анатолий Коненко

Теперь в планах художника сделать еще одну такую портретную галерею династии Романовых для экспозиции музея имени Врубеля. В пояснении к ней будет значиться, что первая такая работа хранится в коллекции президента.