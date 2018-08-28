Список тротуаров, за ремонт которых омичи проголосуют 9 сентября, назовут через полгода

СЕГОДНЯ 10:18 2018-08-28T10:35:55+03:00

Власти в день выборов губернатора предлагают определить адреса, но оказалось, что выбрать дорожку у своего дома нельзя

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9 сентября, когда омичи будут выбирать нового губернатора, жители города смогут параллельно проголосовать за междворовые проезды и тротуары, которые, по их мнению, нужно обязательно отремонтировать в следующем году.

«Комсомолка» задала вопросы о системе отбора у первого заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Горчакова: как правильно указать проблемный участок, у кого больше шансов набрать большинство голосов и как будут составлять общий список для работ на следующий год.

1. За какие участки можно голосовать? Можно ли указать дорогу у своего дома?

- Нужно понимать, что речь идет не о ремонте дворов – тут работает совсем другая программа, а о междворовых проездах и местах общего пользования, – объясняет Михаил Горчаков. – Это дороги, которые ведут к социальным учреждениям, школам, детским садам, магазинам и пр.

Другими словами, отдать голос каждый омич может за тот участок, которым пользуется большинство жителей микрорайона. Шансов на ремонт у него гораздо больше.

2. Как правильно указать нужный участок на бланке?

– На листке будут две строки: «проезд» и «тротуар». В них нужно вписать участок, указав его границы. С обратной стороны можно нарисовать схему этого места.

Допустим, жители городка Нефтяников хотят привести в порядок тротуар у школы №112. На бланке нужно указать участок от дома № 27А/1 по улице Круговая до входа в учебное заведения.

Фото: омская мэрия

3. Можно ли написать проезд, который находится в другом округе?

– Да, конечно, информацию передадут по месту. Например, это актуально, если человек живет в одном округе, а на работу каждый день приезжает в другой и там вынужден ходить по разбитой дороге. Или если ребенка возят в детский сад, к которому не могут подойти.

4. Когда появится список «победителей»?

– Мы подготовили порядка 300 тысяч бланков – отвечает чиновник. – Планируем в течение 10 дней их обработать. Обработка будет идти в округах, там участки проранжируют, а оттуда перечни передадут нам, в городскую администрацию. Информация о том, за какие участки активнее всего голосовали горожане, будет опубликована на сайте уже тогда. Какие конкретно места со всего города попадут в программу ремонта на следующий год, мы с вами узнаем только в марте – апреле.

5. Как будут распределяться средства на ремонт?

– Пока что, ориентируясь на цифры прошлого года, мы запланировали выделить 100 миллионов рублей, но бюджет на следующий год еще, как вы знаете, не принят. Из этой суммы 50 миллионов направят на ремонт тротуаров, столько же – на междворовые проезды. Понятно, что мы и сами такой перечень мест, требующих ремонта, формируем: по обращениям из округов, КТОСов, от депутатов. Есть и судебные решения, предписания. Думаю, что среди этих объектов и тех, за которые проголосуют омичи, будут совпадения. Пока что мы хотим увидеть обратную связь, проанализировать пожелания самих жителей города.