2018-08-24T08:10:44+03:00
Общество

На окраине Омска появилась детская площадка с колючей проволокой

В садике, рядом с которым ее открыли, объяснили, что так борются с вандалами
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omsk_liveФото: vk.com/omsk_live
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Жители микрорайона Кирпичный в Амурском поселке с удивлением обнаружили в одном из дворов необычную детскую площадку. Вполне традиционные качели и горки окружает забор, по верху обтянутый колючей проволокой.

Фото площадки, выложенное в социальные сети, позабавило омичей. По поводу снимка разгорелась бурная дискуссия. Одним это место даже напомнило места не столь отдаленные. Другие не видят в таком дополнении к детским каруселям ничего страшного. Ведь цель была благая - оградить их от вандалов и пьяных компаний.

- Это площадка частного детского сада на Завертяева, которая находится на расстоянии от него. Если этот забор не поставить, за ночь же от площадки не останется ничего, - объяснила одна из сотрудниц дошкольного заведения.

Как выяснилось, директор частного садика с замысловатым названием Golden Baby, что в переводе с английского означает «Золотой ребенок», устало бороться с местным контингентом и решило пойти на крайние меры. Детская площадка «строго режима» появилась в этом месте сразу после того, как туда завезли качели. По словам руководства, в них вложены большие деньги и будет обидно, если они прослужат недолго.

Впрочем, у местных жителей есть и другая версия - люди предполагают, что площадку огородили от их чад и доступ разрешат только «золотым детям», посещающим этот садик.

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