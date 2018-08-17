Маленькой омичке Оле Гусарь срочно нужна сложная операция в Германии

СЕГОДНЯ 13:28 2018-08-17T13:40:13+03:00

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Большую часть своей маленькой жизни Оля Гусарь провела в больницах. Сначала врачи терялись в догадках, потом, наконец, установили: у девочки редкое и очень опасное заболевание - энцефалит Расмуссена. В России помочь такой сложной пациентке не могут, поэтому Олю пришлось везти на дорогостоящее обследование в Германии.

Деньги на это уже удалось собрать с помощью многих неравнодушных людей. Этим летом ребенка обследовали в клинике города Фогдаройд.

- Оле сначала сделали МРТ, потом день отдыха. Потом клеили специальные электроды, 45 штук. Процесс это очень долгий - около 5 часов. Ни один ребенок не сможет столько сидеть неподвижно. Поэтому все делали под снотворным. Отходила от него Оля даже хуже, чем от наркоза. Носить провода надо было несколько дней. Чтобы волосы не мешали, дочери заплели маленькие косички. Но все равно было очень неудобно. Гулять в это время разрешали дважды в день, но только по полчаса, - рассказывает мама девочки Наталья Гусарь.

Фото: vk.com/pomogiteolegusar

Заключение врачей одновременно обнадежило и напугало семью - после операции есть большой шанс, что приступы, которые сейчас мучают девочку по нескольку раз в день, прекратятся навсегда. Но делать ее надо срочно. Без оперативного вмешательства в ближайшее время мозг ребенка начнет отмирать.

Сумма самой операции и дальнейшей реабилитации по омским меркам космическая - 72 817 евро. Собрать их можно только при помощи многих неравнодушных людей. Для спасения жизни ребенка важна даже самая незначительная помощь каждого.

Пока достаточно найти хотя бы 40-50 процентов от общей суммы. Как только эти деньги поступят на счет клиники, это станет гарантией, что лечение будет оплачено и Олю поставят на очередь на операцию. Ориентировочно маленькую омичку готовы принять в клинике в ноябре-декабре.

Ознакомиться с заключением немецких медиков, а также узнать, как помочь, можно здесь.