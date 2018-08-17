В Омске прямо на льду скончался хоккеист

СЕГОДНЯ 10:07 2018-08-17T10:12:04+03:00

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55-летний Алексей Ливанов* болел хоккеем долгие годы. На его странице в соцсетях множество фото с матчей его любительской команды. Уже несколько лет спортсмены тренировались во дворце спорта имени Кожевникова. Накануне там случилось то, к чему никто их товарищей Ливанова готов не был.

Прошло только десять минут тренировки, как мужчина внезапно упал на лед и согнулся от сильной боли. Никаких травм накануне он не получал, поэтому обеспокоенные друзья по команде Алексея Владимировича терялись в догадках. Вызвали «скорую». Медики приехали быстро, но спасти хоккеиста не смогли. Он скончался буквально за несколько минут. Другие игроки еще долго не расходились - сидели в пустом зале и не могли поверить в случившееся. Как выяснилось, у Алексей Ливанова оторвался тромб.

На страничке погибшего множество фото с матчей. Фото: личный архив

- Ребята рассказывают, что в команде его любили, он был очень порядочным человеком, - рассказывает директор дворца спорта имени Кожевникова Дмитрий Бернатавичюс. - Спортом занимался всю жизнь. Конечно, остается вопрос, почему его допустили на тренировку без медосмотра. В таком возрасте это уже очень опасно. Мы сами в шоке от случившегося - это первая подобная трагедия за все время существования спорткомплекса.

Как объяснил Дмитрий Бернатавичюс, у них занимаются детские команды. Во время тренировок и игры во дворце спорта есть не только врач, но и постоянно дежурит реанимобиль. Любительская хоккейная лига также нанимает медика, который может оказать помощь в случае необходимости. Остальные команды просто арендуют лет и сами должны заботиться о врачебной помощи. Как правило, обходятся без нее. Так случилось и в момент, когда стало плохо Алексею Ливанову.

*Имя и фамилия умершего изменены.