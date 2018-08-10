Где под Омском есть грибы
Лето на исходе, погода стоит отличная, а это значит, что в разгаре сезон тихой охоты. Придорожные рынки забиты корзинками с грибами всех мастей – от груздей до боровиков и опят. «Комсомолка» узнала, где в ближайшие дни можно походить с кузовком, чтобы вернуться с дарами леса к ужину.
Такими кадрами сейчас в соцсетях делятся омичиФото: СОЦСЕТИ
Где искать грибы?
- вдоль Пушкинского тракта (за Старо-Северным кладбищем, деревня Подгородка) – грузди, подосиновики
- вдоль Сыропятского тракта (за деревней Алексеевка) – маслята, вешенки, опята
- Азовское кольцо (деревня Пахомовка, Звонарев Кут) – белые грибы, грузди, коровники
- район поселка Фадино – грузди, опята
- за Чкаловским поселком – грузди
- район Кормиловки (деревня Черниговка) - грузди
- район Калачинска – грузди
- вдоль Муромцевского тракта (деревня Петровка) – подосиновики, подберезовики, белые грибы и грузди
- Марьяновский район – белые грибы, подберезовики, маслята
- вдоль Черлакского тракта (Розовка) – грузди
- вдоль Красноярского тракта (поселок Дачный, Надеждино) – коровники, сыроежки
.Фото: Ксения УГЛАНОВА
ВАЖНО ЗНАТЬ!
Грибники рассказывают, что подобрать клеша во время прогулки по лесу сейчас по-прежнему проще простого. Да и Роспотребнадзор не радует статистикой: с начала сезона пострадали от насекомого больше 3 тысяч жителей области, 8 человек оказались в больнице с диагнозами энцефалит, боррелез и анаплазмоз.
Отправляясь за город, не забывайте защитные средства от клещей, а, вернувшись, внимательно осматривайте себя и одежду.
Отправляясь за город, не забывайте защитные средства от клещей, а, вернувшись, внимательно осматривайте себя и одежду.Фото: СОЦСЕТИ
КАК ПОГОДКА?
Сегодня в городе похолодает, и ненастная погода продолжится до понедельника.
По данным открытых интернет-источников, в субботу на день передают +21 градусов, а в воскресенье - всего 16 градусов со знаком плюс. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до отметки +10.
Все выходные в Омске будет пасмурно и дождливо. Обещают синоптики и грозы.
Добавим, что с началом новой рабочей недели в регион вновь вернется по-летнему теплая и солнечная погода. К среде в Прииртышье даже ждут жару.
По данным сайта gismeteo.ru:
21 октября, суббота: +14..+21, пасмурно дождь, гроза
22 октября, воскресенье: +13..+16, пасмурно дождь, гроза
23 октября, понедельник: +10...+20, переменная облачность
24 октября, вторник: +13...+25, ясно
25 октября, среда: +15...+26, ясно