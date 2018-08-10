Где под Омском есть грибы

СЕГОДНЯ 13:13 2018-08-10T13:26:15+03:00

Грибники говорят: даром леса под городом полно. Как и клещей, кстати Фото: Иван ВИСЛОВ

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Лето на исходе, погода стоит отличная, а это значит, что в разгаре сезон тихой охоты. Придорожные рынки забиты корзинками с грибами всех мастей – от груздей до боровиков и опят. «Комсомолка» узнала, где в ближайшие дни можно походить с кузовком, чтобы вернуться с дарами леса к ужину.

Такими кадрами сейчас в соцсетях делятся омичиФото: СОЦСЕТИ

Где искать грибы?

- вдоль Пушкинского тракта (за Старо-Северным кладбищем, деревня Подгородка) – грузди, подосиновики

- вдоль Сыропятского тракта (за деревней Алексеевка) – маслята, вешенки, опята

- Азовское кольцо (деревня Пахомовка, Звонарев Кут) – белые грибы, грузди, коровники

- район поселка Фадино – грузди, опята

- за Чкаловским поселком – грузди

- район Кормиловки (деревня Черниговка) - грузди

- район Калачинска – грузди

- вдоль Муромцевского тракта (деревня Петровка) – подосиновики, подберезовики, белые грибы и грузди

- Марьяновский район – белые грибы, подберезовики, маслята

- вдоль Черлакского тракта (Розовка) – грузди

- вдоль Красноярского тракта (поселок Дачный, Надеждино) – коровники, сыроежки

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Грибники рассказывают, что подобрать клеша во время прогулки по лесу сейчас по-прежнему проще простого. Да и Роспотребнадзор не радует статистикой: с начала сезона пострадали от насекомого больше 3 тысяч жителей области, 8 человек оказались в больнице с диагнозами энцефалит, боррелез и анаплазмоз.

Отправляясь за город, не забывайте защитные средства от клещей, а, вернувшись, внимательно осматривайте себя и одежду.

Отправляясь за город, не забывайте защитные средства от клещей, а, вернувшись, внимательно осматривайте себя и одежду.Фото: СОЦСЕТИ

КАК ПОГОДКА?

Сегодня в городе похолодает, и ненастная погода продолжится до понедельника.

По данным открытых интернет-источников, в субботу на день передают +21 градусов, а в воскресенье - всего 16 градусов со знаком плюс. В ночь на понедельник столбики термометров опустятся до отметки +10.

Все выходные в Омске будет пасмурно и дождливо. Обещают синоптики и грозы.

Добавим, что с началом новой рабочей недели в регион вновь вернется по-летнему теплая и солнечная погода. К среде в Прииртышье даже ждут жару.

По данным сайта gismeteo.ru:

21 октября, суббота: +14..+21, пасмурно дождь, гроза

22 октября, воскресенье: +13..+16, пасмурно дождь, гроза

23 октября, понедельник: +10...+20, переменная облачность

24 октября, вторник: +13...+25, ясно

25 октября, среда: +15...+26, ясно