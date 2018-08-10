«Дети вместо цветов»: Перед 1 сентября омских школьников просят помочь девочке с редким генетическим заболеванием

СЕГОДНЯ 08:49 2018-08-10T08:59:16+03:00

По условиям акции, школьники, присоединившейся к ней, подарят учителю один букет от класса и воздушные шары от центра "Радуга". Сэкономленные деньги пойдут на лечение 5-летней Алене Пашковой. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ученикам предлагают ограничиться одним букетом от всего класса, а сэкономленные деньги подарить ребенку на дорогостоящую операцию

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Приближается 1 сентября, и благотворительный центр "Радуга" объявил о начале акции "Дети вместо цветов", присоединиться к ней приглашают учеников омских школ и их родителей. По условиям акции, школьники, присоединившейся к ней, подарят учителю не по букету от каждого, а один большой букет от класса и воздушные шары от центра "Радуга". Сэкономленные деньги пойдут на лечение 5-летней Алене Пашковой.

Об истории Алены "Комсомолка" уже писала: девочка появилась на свет с редким генетическим заболеванием, которое врачи назвали синдромом Ундины. Засыпая, малышка перестает дышать, из-за того что перестает сокращаться диафрагма. Сон для крохи означает смерть, поэтому все свои пять лет она спит подключенной к аппарату искусственного дыхания. На шее у девочки - открытое отверстие, к которому на ночь подключается аппарат.

Для того, чтобы спать без аппарата ИВЛ, Алене Пашковой нужна операция, стоимость которой - больше 7 млн рублей. Фото: благотворительный центр "Радуга"

Изменить жизнь Алены Пашковой может операция по вживлению датчика, который в течение сна будет заставлять диафрагму сокращаться. Стоит операция больше 7 миллионов рублей. Благотворительный центр "Радуга" просит омичей помочь малышке и ее родителям.

"Комсомолка" посчитала: класс, в котором учатся 30 детей, на 1 сентября тратит в общей сложности порядка 15 тысяч рублей на букеты для педагога. Параллель - 60 тысяч. Вся школа - больше полумиллиона. Получается, чтобы собрать Алене недостающую сумму, нужно, чтобы к акции присоединились несколько учебных заведений.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Как присоединиться к акции "Дети вместо цветов"?

- Донести информацию об акции до классных руководителей на организационном собрании, разъяснить ее цель и миссию. Рассказать во время классного часа и дома детям о том, как важна наша помощь тем, кто серьезно болен, о неравнодушии и ответственности.

- Не позднее 30 августа сообщить в «Радугу» необходимые данные: номер школы, контактные данные родительского комитета или классного руководителя, количество учащихся в классе. Эта информация нужна для изготовления сувенирной продукции, которую получит каждый класс.

- Собранные средства можно перевести любым удобным способом, например, от имени одного из родителей: при помощи банковской карты, в любом отделении «Сбербанка» по реквизитам или принести в офис «Радуги».

Задать все интересующие вопросы можно в БЦ "Радуга" по телефону 908-902.

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