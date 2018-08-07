Виталий Мутко: «Регион у вас хороший, будем поддерживать»

7 Авг. 10:39 2018-08-09T10:41:37+03:00

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В Омск приехал заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Вместе с главой региона Александром Бурковым он осмотрел площадку для строительства аэропорта Омск-Федоровка, станцию метро «Заречная», побывал в микрорайонах для переселенцев из аварийного жилья, а также обсудил развитие ЖКХ в Сибири.

Омск-Федоровка

Александр Бурков представил Виталию Мутко концепцию создания аэропорта Омск-Фёдоровка, подчеркнув, что важно его достроить. Сейчас аэропорт находится в черте города, из-за чего загрязняется окружающая среда и превышены максимально допустимые уровни авиационного шума. Виталий Мутко отметил, что к этому вопросу надо походить взвешенно. Министерство транспорта совместно с Правительством и потенциальным инвестором еще раз изучат целесообразность переноса аэропорта.

Метро

Также глава региона показал вице-премьеру Правительства РФ другой важный инфраструктурный объект – омский метрополитен. Как отметил Александр Бурков, продолжение его строительства возможно только при финансовой поддержке федерального бюджета, а решение о консервации стало вынужденной мерой. В свою очередь Виталий Мутко отметил, что к разговору можно будет вернуться, когда концепция будет обновлена, также он порекомендовал изучить генплан города, чтобы понять перспективы развития транспорта в Омске.

Водоснабжение и расселение из аварийного жилья

- Есть национальный проект, куда, надеюсь, мы попадем и получим федеральную финансовую поддержку. В Омской области на сегодняшний день более 1000 скважин, из них 147 скважин, которые имеют 100-процентный износ. Без поддержки федерального центра нам эту программу в кратчайшие сроки не решить. И мы видим, что и министерство строительства, и правительство к этому готовы, - обрисовал Александр Бурков ситуацию с водоснабжением.

Осмотрел Виталий Мутку два омских микрорайона, куда переселены граждане из аварийного жилья. В первый день приезда Виталию Мутко показали дома в «Рябиновке». В новом микрорайоне на улице Стороженко полпред Президента РФ в СФО Сергей Меняйло, глава региона Александр Бурков и вице-премьер Правительства РФ Виталий Мутко побывали в гостях у переселенцев.

- Мы пообщались с людьми. Правительство примет решение, внесет соответствующий закон, который будет базироваться на отработанных механизмах, то есть сохранение фонда софинансирования со стороны субъектов РФ, - сказал Мутко. – 20 сентября Правительство РФ должно утвердить бюджет. Мы попробуем не уменьшить сумму средств, которые работали на расселение жилья, чтобы было не менее 40 млрд в год

ДОСЛОВНО

«Благодарен вице-премьеру, что он с командой оценили целесообразность завершения наших долгостроев»

Александр БУРКОВ:

- Я благодарен Виталию Леонтьевичу, что он приехал с большой командой представителей нескольких федеральных ведомств, чтобы оценить целесообразность дальнейшего продолжения строительства трех долгостроев – Красногорского гидроузла, аэропорта Федоровка, метро. Из этих трех проектов аэропорт и гидроузел – это компетенция федерального центра, который должен оценить, насколько это важно сегодня, насколько затратно и насколько перспективно.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«У региона появилась энергия»

Вице-премьер Виталий МУТКО:

- Губернатор и правительство стали более энергично решать проблемы – это неплохая дисциплина по исполнению бюджета и федеральных программ, и эта энергия появилась. Хороший регион и мы всячески будем поддерживать. Всё, о чём сегодня договорились, будем постепенно реализовывать. И по всем омским долгостроям примем решение.