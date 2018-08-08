2018-08-08T09:13:13+03:00
Происшествия

Гособвинитель предложил посадить брата омского экс-депутата Маклютова на 10,5 лет

Его соучастника - на 12
Ксения УГЛАНОВА
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Руслан Мавлютов признает свою вину лишь отчастиРуслан Мавлютов признает свою вину лишь отчастиФото: Ксения УГЛАНОВА
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Накануне в Советском районном суде состоялись прения по громкому уголовному делу о бандитских разборках у ДК "Химик", в котором фигурирует фамилия бывшего депутата Горсовета Евгения Мавлютова.

Напомним, по версии следствия, экс-парламентарий занял 1,2 миллиона Даниилу Кормишину. Тот сумму не возвращал, из-за этого разгорелся конфликт. Когда несколько молодчиков вместе с должником подъехали к главному входу в ДК «Химик», по ним открыли огонь. За стрельбу впоследствии задержали младшего брата Мавлютова Руслана и его друга Александра Шевченко. Оба сейчас находятся на скамье подсудимых: родственник экс-депутата за решеткой, а приятель ждет приговора под подпиской о невыезде.

Оба парня свою вину признают лишь отчасти. Сознаются в причинении легкого и среднего вреда здоровью, а вот, что хотели убить людей - категорически отрицают.

Между тем, гособвинитель уверен: вина Маклютова и Шевченко доказана.

- Подсудимым предложено назначит наказание в виде лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - прокомментировал "Комсомолке" гособвинитель Алексей Лыбкин. - Мавлютову - 10 лет и 6 месяцев, Шевченко - 12 лет.

Завтра, 9 августа, молодые люди выступят с последним словом. Ожидается, что приговор им зачитают уже на следующей неделе.

ПОДРОБНОСТИ

Депутат омского горсовета Евгений Мавлютов, обвиняемый в стрельбе в школьника: «Моего брата преследовали, а потом душили!»

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