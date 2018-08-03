В Омске пара охотничьих собак «усыновила» спасенного на дороге утенка
Утенку по имени Гав выпал шанс один из миллиона. Его вместе с собратьями перевозили в грузовике по Омску. Малыш вывалился из кузова прямо на Фрунзенском мосту. Он не только не разбился, но и умудрился не попасть под колеса на оживленной дороге. Приземлился птенец прямо перед машиной своей будущей хозяйки.
- Догнать грузовик и вернуть ему его живность не было возможности, след его простыл давно. Пока я вытаскивала это чудо из под колес, проезжавшая мимо меня, девушка на машине сказала, что по дороге много уже сбитых валяется, - вспоминает хозяйка утенка. - Что с ним делать дальше, я не знала, потому как дома два шарпея. Опасения присутствовали, но и бросить на улице не могла.
Материнский инстинкт победил в шарпее по кличке Рыжуля охотничий и она приняла утенка, которому было несколько дней от роду, как своего детеныша. А ее «мужу» пришлось смириться, что это их «щенок» и есть его нельзя.
Гав под пристальным надзором и охраной таких родителей быстро вырос и окреп. Теперь он тоже считает себя собакой и ведет соответственно. Даже пьет с ними из одной миски. Правда, хвостом вилять при виде людей пока так и не научился. Тем временем, хозяйка завела ему страницу на Instagram, где рассказывает о приключениях удачливого утенка.
На лето шарпеи и утка перебрались за город. Больше всего необычная семейка любит купаться во всех лужах, которые попадаются во время прогулки. Отмывать шерсть и перья приходится хозяйке. Гав учится бегать, как настоящая собака. Правда, на двух лапах это получается немного медленнее, чем на четырех, и он часто отстает. А Рыжуля оказалась настоящей мамой-наседкой - как только сынок исчезает из поля зрения, кидается его искать.