В Омске пара охотничьих собак «усыновила» спасенного на дороге утенка

СЕГОДНЯ 12:59 2018-08-03T13:41:24+03:00

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Утенку по имени Гав выпал шанс один из миллиона. Его вместе с собратьями перевозили в грузовике по Омску. Малыш вывалился из кузова прямо на Фрунзенском мосту. Он не только не разбился, но и умудрился не попасть под колеса на оживленной дороге. Приземлился птенец прямо перед машиной своей будущей хозяйки.

- Догнать грузовик и вернуть ему его живность не было возможности, след его простыл давно. Пока я вытаскивала это чудо из под колес, проезжавшая мимо меня, девушка на машине сказала, что по дороге много уже сбитых валяется, - вспоминает хозяйка утенка. - Что с ним делать дальше, я не знала, потому как дома два шарпея. Опасения присутствовали, но и бросить на улице не могла.

Материнский инстинкт победил в шарпее по кличке Рыжуля охотничий и она приняла утенка, которому было несколько дней от роду, как своего детеныша. А ее «мужу» пришлось смириться, что это их «щенок» и есть его нельзя.

gaffhappy Друзья на помощь придут, Плечо, как всегда, подставят. Для отговорок слов не найдут И от проблем избавят #gaffhappy#duckstory#sharpeifamily#frendsforever

gaffhappy -братюня, смотри в козленочка не превратись.... #gaffhappy#sharpeifamily#frendsforever#duckstory#duck#nature#animals

Гав под пристальным надзором и охраной таких родителей быстро вырос и окреп. Теперь он тоже считает себя собакой и ведет соответственно. Даже пьет с ними из одной миски. Правда, хвостом вилять при виде людей пока так и не научился. Тем временем, хозяйка завела ему страницу на Instagram, где рассказывает о приключениях удачливого утенка.

На лето шарпеи и утка перебрались за город. Больше всего необычная семейка любит купаться во всех лужах, которые попадаются во время прогулки. Отмывать шерсть и перья приходится хозяйке. Гав учится бегать, как настоящая собака. Правда, на двух лапах это получается немного медленнее, чем на четырех, и он часто отстает. А Рыжуля оказалась настоящей мамой-наседкой - как только сынок исчезает из поля зрения, кидается его искать.

gaffhappy Моё появление в этой семье произошло совершенно неожиданно. Я вывалился из машины, на мосту им. Фрунзе, и оказался прям на самой оживленной дороге города.Где меня и спасли из под колёс проезжающих машин. Под опеку меня взяла моя теперь самая любимая Рыжуля. #duck#duckstory#sharpei#summer#gaffhappy#sharpeifamily#animals#omsk55#friends#55#sumertime#omskcity