Чаще всего омичи летают в Москву и Санкт-Петербург

2 Авг. 07:32 2018-08-02T08:22:54+03:00

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В омском аэропорту проанализировали объем пассажирских перевозок за первое полугодие 2018-го. За 6 месяцев билеты на самолет приобрели 461,5 тысяч человек. Пассажиропоток вырос за год на 14%.

В то же время в ОАО «Омский аэропорт» рассказали, куда чаще всего летают омичи. Предсказуемо самыми популярными направлениями стали Москва и Санкт-Петербург. Именно через эти города сибиряки в основном и летают за границу на отдых. Во многом из-за того, что зарубежные авиарейсы в омском аэропорту не развиты. В одну только Москву за первое полугодие вылетело больше 290 тысяч омичей. В Санкт-Петербург - около 37 тысяч.

Так выглядит пассажиропоток из Омска. ФОТО: ОАО "Омский аэропорт"

Самыми популярными заграничными направлениями предсказуемо остаются Турция и Таиланд. Больше 27 тысяч омичей летало в этом году в Анталью и 14,5 тысяч в Бангкок, Пхукет и Краби.

Популярна у омичей и соседняя Астана - 16,5 тысяч человек. Реже всего сибиряки летают в Болгарию, Индию и Грецию. Например, в Ираклион и Салоники за 6 месяцев года улетели всего лишь 2,8 тысяч человек.