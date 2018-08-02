«Уснул за рулем»: омский дальнобойщик погиб, врезавшись в стелу «Новокузнецк»
Сегодня утром серьезная авария произошла в Новокузнецке. На въезде в город фура "Даф" на скорости влетела в стелу с названием города. Происшествие попало в объектив камеры. На жутких кадрах видно, как большегруз летит в бетонную конструкцию и, как картонный, сминается при ударе. От кабины, где сидел водитель, ничего не осталось, кроме обломков. Груз - коробки с водкой - разлетелся по кузову и превратился в сплошное месиво.
.Фото: СОЦСЕТИ
Шофер фуры погиб на месте. По данным УМВД по Кемеровской области, за рулем машины ехал 36-летний дальнобойщик из Омской области.
- По предварительной версии, водитель не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ведомства.
А вот в социальных сетях очевидцы сообщают, что шофер мог уснуть за рулем. Напомним, что произошла авария около 9 часов утра.
Полицейские выясняют причину и все обстоятельства ДТП.
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