«Уснул за рулем»: омский дальнобойщик погиб, врезавшись в стелу «Новокузнецк»

2 Авг. 12:39 2018-08-02T13:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня утром серьезная авария произошла в Новокузнецке. На въезде в город фура "Даф" на скорости влетела в стелу с названием города. Происшествие попало в объектив камеры. На жутких кадрах видно, как большегруз летит в бетонную конструкцию и, как картонный, сминается при ударе. От кабины, где сидел водитель, ничего не осталось, кроме обломков. Груз - коробки с водкой - разлетелся по кузову и превратился в сплошное месиво.

Шофер фуры погиб на месте. По данным УМВД по Кемеровской области, за рулем машины ехал 36-летний дальнобойщик из Омской области.

- По предварительной версии, водитель не справился с управлением, - сообщили в пресс-службе ведомства.

А вот в социальных сетях очевидцы сообщают, что шофер мог уснуть за рулем. Напомним, что произошла авария около 9 часов утра.

Полицейские выясняют причину и все обстоятельства ДТП.