«Это моя будущая жена, ребенка мы планировали»: Омичу светит вторая судимость за беременность девятиклассницы

31 Июль 12:23 2018-08-01T11:46:37+03:00

У пары разница в возрасте 10 лет, но девочка со взрослым мужчиной уже давно живет вместе и даже вместе проводит отпуск Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

25-летний парень снова попался на сексе с девочкой, которая во второй раз от него ждет малыша

Изменить размер текста: A A

Омские следователи проводят проверку по довольно пикантному поводу: в женскую консультацию встала на учет по беременности жительница Московки. При этом будущей маме Алене Панкиной всего 16 лет. Ее сожителю Саше Петрову – 25.

За секс с несовершеннолетней омичу грозит срок, при этом год назад его судили за аналогичное преступление и совращение той же самой девочки.

РОМЕО ГРОЗИТ ДО 4 ЛЕТ ТЮРЬМЫ

Эта история началась несколько лет назад: бог весть где Алена познакомилась с взрослым парнем и влюбилась в него. С кем не бывает: школьная любовь, гормоны… Не понятно вот, что Петров нашел в школьнице, ведь выглядит та на свой реальный возраст. Ноги, талия, грудь – а в остальном ребенок ребенком.

Так или иначе, парочка начала встречаться. В 2017 году Алена забеременела. Молодые, вроде как, даже обрадовались, решили ребенка оставить и даже расписаться. Но вот радость была недолгой: совсем юная, 15-летняя, девочка не смогла выносить плод, случился выкидыш. На ее возлюбленного завели уголовное дело по статье «Совращение малолетней», ему даже вынесли приговор, но довольно мягкий: не то условный срок, не то обязательные работы. Вопрос о свадьбе как-то отпал сам собой, а тут новое известие: Алена снова ждет малыша.

Следственный комитет решает, как поступить в этой истории.

- По данному факту проводится проверка, - пояснила «Комсомолке» старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Если пара, которая, кстати, давно сожительствует, оформит отношения, Петров может отделаться легким испугом. В противном случае ему грозит уже реальный срок. По статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 18 лет» ему светит до 4 лет тюрьмы.

Александр заявил, что готов содержать семью, - заработок позволяетФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«ВСЕ ДЕЛО В МАТЕРИ»

В школе, где учится девочка, о ней отзываются довольно тепло.

- Характеризуется положительно, поведение хорошее. В школу на занятия ходит, учится удовлетворительно, - рассказали «Комсомолке» в администрации учебного заведения.

Оказалось, что Панкина должна была перейти в 10-й класс, но завалила целых три экзамена.

- Пока что оставили на второй год, в сентябре будет пересдавать экзамены. Дальше – либо поступит в колледж, либо пойдет в другую школу, - говорит и.о. директора.

По всей вероятности, получить хотя бы аттестат о среднем образовании девятикласснице помешали амурные дела. О том, что Алена сожительствует с взрослым парнем, педагоги говорят, будто не знали.

- Знала, что встречается с молодым человеком – еще до первой беременности. Про вторую вообще от вас узнаю, - словно оправдывается социальный педагог. – Все дело в асоциальном образе жизни матери, та злоупотребляет алкоголем, поэтому семья у нас уже давно, задолго до этой истории, стоит на внутришкольном учете.

- С матерью вы обсуждали, как так получилось, что дочь в столь юном возрасте беременна?

- Конечно! Она пожимала плечами: «Ну и что!»

ЗВОНОК БУДУЩЕМУ ОТЦУ

«Ребенка мы планировали»

«Комсомолка» пообщалась с самим героем.

- Это моя будущая жена, я ее люблю! – с ходу заявил Александр Петров.

- Вы понимаете, что, если дело заведут и дело дойдет до суда, Вам грозит уже более суровое наказание?

- Я так не думаю. Алене уже 16 лет, к тому же, мы распишемся.

- И ребенка Ваша возлюбленная родит?

- Разумеется, ведь мы его планировали.

- А что насчет образования? Алена даже 9-й класс не окончила…

- Ну почему? Ей всего по одному баллу на двух экзаменах не хватило, пересдаст! Может быть, в вечернюю школу пойдет.

- У вас есть, на что содержать семью?

- Конечно, я официально трудоустроен, заработок выше среднего.

- Вы старше невесты на 10 лет, Ваши родители не против такого брака?

- Не против, так же, как и родители Алены.

Все имена и фамилии изменены