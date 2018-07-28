В Омске прошел митинг против повышения пенсионного возраста

28 Июль 10:27 2018-07-28T19:04:04+03:00

Повышать возрастной порог выхода на пенсию планируют постепенно, начиная с 2019 года. При этом изменения не коснутся тех граждан, которые уже начали получать пенсионные выплаты. Фото: Станислав МУХИН

Больше 600 человек пришли к "Арене - Омск" высказать свое мнение

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Сегодня, 28 июля, у спортивного комплекса «Арена - Омск» прошел митинг против пенсионной реформы. По официальной информации на 13 часов дня, на площадь пришло более 600 человек. Над головами мелькают флаги партии КПРФ. Среди собравшихся немало людей в возрасте и омичей предпенсионного возраста.

Ранее аналогичный митинг прошел более масштабно и собрал, по неподтвержденным данным, несколько тысяч омичей.

Напомним, Государственная Дума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста. Предполагается поднять возрастную планку с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Общественные обсуждения данного вопроса продлятся до конца сентября.

Ранее сайт "Комсомольская правда" писал о том, что повышать возрастной порог выхода на пенсию планируют постепенно, начиная с 2019 года. При этом изменения не коснутся тех граждан, которые уже начали получать пенсионные выплаты.