«Не смогла найти ребенка в доме»: погибший на пожаре 4-летний мальчик был вместе с бабушкой

30 Июль 08:38 2018-07-31T13:20:21+03:00

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Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 29 июля, в Амурском поселке. В семь часов вечера на улице Ершова загорелся двухэтажный частный дом. Пламя в считанные минуты охватило здание, обшитое сайдингом. На место сразу же прибыли пожарные. В течение часа спасатели - 36 сотрудников МЧС и 10 машин - боролись с пламенем. Когда огнеборцы смогли попасть внутрь, в доме нашли мертвым 4-летнего малыша.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Ребенок не смог выбраться из охваченного огнем здания и погиб. Как сообщили "Комсомолке" в областном Следственном комитете, мальчик прятался на балконе второго этажа. В доме живут три родственные семьи. В момент пожара взрослых не было, дургие дети разъехались по лагерям. 4-летний кроха остался с бабушкой. Когда комнаты охватило дымом, она стала искать внука, но не смогла найти.

Фото: ГУ МЧС России по Омской области

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК "Причинение смерти по неосторожности", - прокомментировала "КП" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова.

Причины трагедии пока не сообщаются. Из-за чего загорелся дом, выясняют эксперты.

- Предварительная причина пожара - нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Для многодетной семьи собирают помощь

Неравнодушные омичи в социальных сетях собирают помощь для людей, живших в доме на Ершова. По словам друзей многодетной семьи, в доме жили 20 человек, половина из которых - дети. В семье, в которой погиб малыш, остались старшие братья 7, 9 и 11 лет. Для мальчиков и их родителей собирают одежду и обувь, бытовые вещи, предметы личной гигиены, школьные принадлежности и пр.

- Огонь уничтожил все. Детки и взрослые остались без вещей. Не будем оставаться равнодушными! За подробностями можно позвонить по телефону 8(913)9664343, - написала организатор сборов.

Близкие уточнили, что у матери 52-54 размер одежды, обувь 38-го размера. У отца - 48-50 размер одежды.