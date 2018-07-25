«Готовься, будешь отрабатывать!»: омичку из-за чужого долга изводят коллекторы и грозят изнасилованием
Казалось бы, истории об «отмороженных» коллекторах, терроризировавших людей пару лет назад, остались в прошлом. После нескольких громких истории и принятия антиколлекторских законов, «вышибалы» поутихли. Работать они стали цивилизованней. Но, оказывается, далеко не все оставили бандитские методы.
37-летняя жительница Омска Елена Трофимова* стала жертвой коллекторов. В ход они пускают и угрозы, и ночные звонки.
Началась эта история 6 июня. Женщине на страничку в социальной сети написал незнакомый человек по имени Азамат и спросил, как можно связаться с Вадимом Верхотуровым. Имя омичку не удивило – речь шла об ее бывшем сожителе, которого она сама видела в последний раз аж 7 лет назад. Елена пообещала передать всю информацию в случае необходимости, если Вадим ей ответит. На этом переписка завершилась. Но скоро от выбивал денег начались неприятные звонки.
Неизвестный мужчина требовал от Трофимовой баснословные 700 тысяч рублей, которые взял в кредит Верхотуров. При этом он заверял, будто Елена по кредитному договору выступает поручителем.
- Я к займу никакого отношения не имею – говорит женщина. - И точно знаю, что Вадим меня нигде в документах не указывал, потому как знал: я бы не дала ему возможность взять кредит. Сейчас Вадим утверждает, что оплачивает кредиты по исполнительному листу у приставов.
Выяснилось, что набрал деньги бывший гражданский муж в компании микрозаймов «Росденьги», та переуступила долг коллекторскому агентству под названием «Северный Кавказ». Кстати, на страничке, с которой писал омичке коллектор Азамат (сейчас она заблокирована. – Прим. Авт.), висело объявление:
- Набираем кавказцев спортивного телосложения, желающих зарабатывать 250-400 тысяч рублей в месяц. Пишите в личку.
Дальше история набирала обороты стремительно. Елене Трофимовой стал названивать некий Магомет. Он не стеснялся в выражениях, требовал чужой долг. «Джентльмен» бросался словами в духе «ожидай», «будут последствия» и «придется отрабатывать».
На аудиозаписи, которая есть в распоряжении «Комсомолки», слышно, как коллектор сыплет матами и держится очень агрессивно:
- Я тебе сказал – ожидай. Придется отрабатывать. *** [нецензурное слово, обозначающее женский половой орган] готовь.
Омичка обратилась за помощью в полицию, и там, прослушав аудиозаписи, ее заявление приняли. С этого момента коллекторы поутихли, но не успокоились.
- Теперь они звонят моим детям – сыновьям 10 и 13 лет. Звонят среди ночи и бросают трубку. Надеюсь, что скоро это все закончится!
Поиском коллекторов сейчас занимаются силовики. Странички «вышибал» в социальных сетях уже заблокированы, а телефонные номера оказались вне доступа. Поэтому смогут ли выйти на Магомета и его компанию, - большой вопрос.
* Фамилии и имена участников этой истории изменены
Коллекторы терроризируют омичку