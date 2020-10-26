«К 70-летнему отцу с температурой 39,5 скорая ехала три дня»: Омичка рассказала, как добивались КТ для близкого человека

Когда пенсионеру сделали томографию, выяснилось, что у него поражено уже 75% легких. Фото: Иван МАКЕЕВ

Омичка Марина Платова – еще одна из многих, чьи близкие сейчас тяжело болеют. И, как часто бывает, чтобы спасти родственника, женщине пришлось бить тревогу в соцсетях.

– У моего отца, 70-летнего пенсионера, держалась температура 39,5 полторы недели, – рассказывает Марина в паблике «Омск ВК». –Скорая ехала трое суток, в поликлинику не дозвониться. Заведующая, она же терапевт, просто снимала трубку телефона, имитируя занятую линию. Говорит: «Если я еще буду отвечать на звонки, мне некогда будет работать». Приходилось моей маме, тоже с температурой, бегать туда с утра, чтобы приняли вызов. Придя, участковый врач, выписал только «Ингавирин» – при том, что уже 6 дней держится высокая температура. И этот препарат по протоколу Минздрава запрещено принимать с симптомами ковида. Выпрашивали талон на КТ, но не давали до последнего. Отцу становилось все хуже, почти уже не вставал и ничего не ел, стал задыхаться, в итоге этого беспредела 75% поражения легких!

Но и после того, как удалось добиться талона на томографию, а снимок показал серьезные проблемы, злоключения пациента не закончились. По словам его дочери, пенсионеру пришлось 6 часов прождать госпитализации в приемном отделении.

– Эти полторы недели показались для нашей семьи адом, – продолжает Марина. – Куда мы только не обращались, сколько нервов и переживаний перенесли. На горячую линию Минздрава не дозвониться. Два раза обращались в прокуратуру, писала Солдатовой – но что есть, то есть! Не страшно заболеть, а страшно вовремя не получить медицинскую помощь!

В беседе с «Комсомольской правдой в Омске» Марина рассказала, что буквально за сутки с момента публикации поста ее завалили сообщениями люди, оказавшиеся в таком же сложном положении. Сейчас они собираются подавать заявление в прокуратуру.

Связались с омичкой и представители областного минздрава. Ей сообщили, что помощь ее родственнику была оказана, как положено, а он, возможно, сам не принимал выписанные лекарства. Это возмутило Марину еще больше, и она заявила нам, что намерена отстаивать свои позиции и дальше.

Вот, как «Комсомолке» прокомментировали ситуацию в пресс-службе областного минздрава:

– Пациент находился на амбулаторном лечении в течение недели, его регулярно навещали врачи из поликлиники, были прописаны все нужные препараты, – говорится в официальном ответе ведомства. – Несмотря на лечение, состояние пациента несколько ухудшилось и он был оперативно направлен на КТ, где обнаружилась пневмония. Сразу оттуда мужчину доставили в ГКБ № 1, где он был помещен в стационар. Его состояние расценивается как удовлетворительное. Все необходимое лечение проводится, а в искусственной вентиляции легких он не нуждается.

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