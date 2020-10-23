Минздрав ответил на слух об увольнении санитарок омской больницы после жалобы на отсутствие ковидных надбавок

Санитарки потребовали надбавок. Фото: vk.com

В социальных сетях появилось видеообращение санитарок горбольницы №3, которая перепрофилирована под пациентов с коронавирусом. Сотрудницы медучреждения пожаловались на условия работы. По их словам, им приходится стирать одноразовые защитные костюмы. Жалуются в ролики они и на некачественные очки, выданные руководством больницы.

Но больше всего санитарок возмутило отсутствие ковидных выплат. По словам женщин, им отказывают под предлогом того, что они не относятся к медицинским работникам. А считаются вспомогательным персоналом. Но рискуют заразиться, по их словам, не меньше.

- До каких пор будет продолжаться унижение медработников? - возмущаются на ролике сотрудницы и заодно проводят видеоэкскурсию по больнице. - Наш руководитель утверждает, что мы не имеем права на выплаты, потому что мы уборщики помещений и к ковиду отношения не имеем – в боксы не заходим. Это неправда.

В минздраве после публикации ролика заявили, что все необходимое оборудование и средства защиты санитарки получают. А выплаты им не полагаются по закону. Уже после этого появилась информация об увольнении сотрудниц, которые пошли против руководства больницы. В минздраве "Комсомолке" уже прокомментировали эти слухи.

- Информация о том, что авторов ролика о ДГКБ № 3 вынуждают уволиться, не соответствует действительности. Все взаимоотношения между работниками и руководством учреждения находятся исключительно в правовом поле. Женщины написали заявления на увольнение, однако после общения с руководством больницы и оперативного включения в процесс представителей министерства здравоохранения, решили продолжить работу, - сообщили нам в омском минздраве.

В ведомстве уверяют: небольшие надбавки у санитарок все же есть. Они выплачиваются из средств самой больницы.

- Понимая, что технический персонал тоже вовлечен в общую работу по борьбе с коронавирусной инфекцией, руководство ДГКБ № 3 выплачивает таким сотрудникам надбавки из средств учреждения. Ранее никто из них с жалобами в региональный минздрав не обращался, - уточнили в минздраве.