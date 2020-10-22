«Терапевт лечила по телефону»: Омичка с подозрением на ковид трое суток ждала врача

Необходимые лекарства Ольге Юрченко все-таки нашли – их выслали друзья из Москвы. Фото: Личный архив

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Омской области, как и во всей стране, остается напряженной. История омской журналистки Ольги Юрченко станет лучшим предостережением для тех, кто до сих пор считает ковид выдумкой и всемирным заговором.

Наша коллега слегла со всеми классическими симптомами коронавируса: сначала до 38,5 градусов поднялась температура, потом «выключились» обоняние и вкусовые рецепторы.

- Для меня как для кинестетика (человека, который воспринимает мир через ощущения. – Прим. авт.) это ужасно, – рассказала Ольга «Комсомольской правде в Омске». – Поняла, что не чувствую запах свежего хлеба. А теперь болезнь как-то так повлияла, что еще и на вкус все стало горьким: морс, сыр, бутерброды.

Но это оказалось далеко не самым страшным. Ольга, как ответственный человек, решила остаться дома и немедленно обратиться за помощью к медикам. Только вот вызов участкового врача на дом оказался настоящим квестом. Трубку в регистратуре поликлиники № 15 просто никто не брал сутками. Добиваться медицинской помощи пришлось несколько суток. И то, консультацию от медика она получила лишь по телефону.

- Я затемпературила в пятницу, 15 октября, – рассказывает Ольга Юрченко. – Не придала этому особого значения. Думала, что просто устала. В субботу к вечеру – опять температура. Скорую вызывать не стала, у них и без меня работы выше крыши. В воскресенье поликлиника работает в режиме дежурных вызовов. Начала дозваниваться, трубку никто не брал на протяжении нескольких часов. Муж на тот момент еще не болел. Попросила его заехать по пути в поликлинику и вызвать доктора. Вызвал. Сказали, что придут после 12 часов. В тот день врача не было. Я звоню в скорую. Ответили относительно быстро. Вспомнила, что сейчас переадресуют часть вызовов в поликлинику по месту жительства. Спросила, можно ли сразу это сделать. Оказывается, нет. Диспетчер скорой поясняет, что это пока только обсуждают. Спрашивает: оформлять ли вызов. Я говорю, что буду пробиваться в понедельник в регистратуру. Решаем с диспетчером, что у нас полный бардак и желаем друг другу здоровья.

Под вечер в воскресение стало плохо мужу Ольги. На следующий день им удается дозвониться в регистратуру. Там сообщают, что вызов дежурного врача, который так и не пришел накануне, никто на понедельник не переносил.

- Мы сообщаем, что у нас теперь уже два пациента с подозрением на ковид. Вызов принимают, – говорит Ольга. – На тот момент у меня спала температура. Беру протоколы лечения, собранные по друзьям, запаковываю себя в двойные маски, очки, иду в аптеку. Покупаю все с какими-то заменами, но антибиотиков нет. Нигде. Сказать, что шок – не сказать ничего. Клич в соцсети. Знакомые собирают остатки от своих лечений. Сыну удается схватить последнюю коробку с антибиотиками. Там в блистере всего три таблетки. После обеда звонок из 15-й поликлиники: «Прийти не можем. Записывайте лечение: три препарата». А рецепт? Я попросила, чтобы терапевт хотя бы выписала его, сфотографировала и выслала в мессенджере. Она ответила: «И так дадут». Больничный выписала на три дня. Я говорю: «Вы с ума сошли? Уже отменили больничный автоматом на две недели при подозрении на ковид?» Выдают до 26-го.

Вот так обстояла ситуация с необходимыми для лечения медикаментами на момент, когда супруги Юрченко заболели – ни в одной аптеке поблизости нужных таблеток просто не было. Не оказалась их даже на складах при заказе через интернет. И на момент написания этого материала ситуация в городе не изменилась.

Вот такая картина сейчас на сайтах интернет-аптек Омска.

В итоге активное лечение получилось начать только во вторник, 20 октября – на четвертый день после начала болезни. Журналистка написала на сайте 15-й поликлиники заявление, где рассказала о странном общении с терапевтом и больничном, выписанном на три дня. Через несколько часов ей перезвонила участковая медсестра и сообщила, что у них как раз есть два талона на бесплатную томографию легких.

- Нам очень тяжело, но мы соглашаемся. И к четырем часам едем в поликлинику № 10 на Старую Московку, – говорит наша собеседница. – Я там прямо прониклась к медикам. Они, конечно, герои. На МСКТ очередь гигантская. Но об этом мы знали. Лично я оказалась не готова к тому уровню агрессии, который просто зашкаливает вокруг. Медики на томографии работают чуть ли не сутками. Вышла совсем юная девочка-лаборант в одной только маске. А до меня в очереди была женщина с 75% поражения легких, как выяснилось. И толпа всю накопившуюся злость и претензии обрушила на эту лаборантку, нашли козла отпущения. Мне так ее стало жалко, что я даже расплакалась – от усталости и от всей этой ситуации.

Однако главный страх – что зараза уже спустилась в легкие – к счастью, не подтвердился. Сейчас супруги Юрченко ответственно сидят дома и проходят назначенный курс лечения.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

«Так вам тест не нужен!»

Кстати, автор статьи вполне ответственно может подтвердить всю ситуацию в 15-й поликлинике. Заболев в конце июля, я безрезультатно слушала автоответчик этого медучреждения на протяжении двух дней. Тест на ковид мне, кстати, также отказались делать.

- А вам зачем? – изумилась диспетчер региональной горячей линии по коронавирусу, куда я обратилась за помощью. И поставила мне диагноз дистанционно:

- Вам тест не нужен.

- У меня несколько суток держится высокая температура и я не чувствую запахов. Ладно, не надо тест. Пусть просто скажут, чем лечиться хотя бы.

- Тесты положены только тем, кто контактировал с зараженными коронавирусом, – продолжила моя собеседница. – Вы можете подтвердить такой контакт?

- Да откуда же я знаю, сколько сейчас таких людей ходят по городу, – не стала настаивать я.

Обошлись без теста. Зато диспетчер помогла вызвать доктора на дом. Правда, удалось это сделать только через главврача поликлиники. Но, видимо, я умудрилась заболеть в удачное время – врач ко мне пришел в тот же день и назначил правильное лечение. И все закончилось хорошо. За что и говорю медикам: «Большое спасибо!»